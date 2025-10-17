У дописі в телеграмі Володимир Зеленський наголосив, що триває системний терор проти енергетики України. 24 Канал пише про це докладніше.

Дивіться також Путін не сміливіше, ніж будь-який терорист, – Зеленський про нову зустріч диктатора з Трампом

Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Кривого Рогу

Володимир Зеленський після 2 ранку відреагував у соціальних мережах на атаку Росії на Кривий Ріг у Дніпропетровській області. На місто налетіли БпЛА.

Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики,

– написав президент України.

Він наголосив, що Росія буде змушена зупинити війну тоді, коли не зможе більше її продовжувати. Тому кожна система ППО для України має значення, як і кожне рішення, що зможе посилити нашу країну.

Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване,

– підсумував Зеленський.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу вночі 17 жовтня?