В заметке в телеграме Владимир Зеленский отметил, что продолжается системный террор против энергетики Украины. 24 Канал пишет об этом подробнее.

Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Кривого Рога

Владимир Зеленский после 2 утра отреагировал в социальных сетях на атаку России на Кривой Рог в Днепропетровской области. На город налетели БпЛА.

Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу – по гражданской инфраструктуре. Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней – именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики,

– написал президент Украины.

Он подчеркнул, что Россия будет вынуждена остановить войну тогда, когда не сможет больше ее продолжать. Поэтому каждая система ПВО для Украины имеет значение, как и каждое решение, что сможет усилить нашу страну.

Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности, в Вашингтоне, будет реализовано,

– подытожил Зеленский.

Что известно об обстреле Кривого Рога ночью 17 октября?