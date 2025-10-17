В заметке в телеграме Владимир Зеленский отметил, что продолжается системный террор против энергетики Украины. 24 Канал пишет об этом подробнее.
Смотрите также Путин не смелее, чем любой террорист, – Зеленский о новой встрече диктатора с Трампом
Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Кривого Рога
Владимир Зеленский после 2 утра отреагировал в социальных сетях на атаку России на Кривой Рог в Днепропетровской области. На город налетели БпЛА.
Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу – по гражданской инфраструктуре. Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней – именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики,
– написал президент Украины.
Он подчеркнул, что Россия будет вынуждена остановить войну тогда, когда не сможет больше ее продолжать. Поэтому каждая система ПВО для Украины имеет значение, как и каждое решение, что сможет усилить нашу страну.
Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности, в Вашингтоне, будет реализовано,
– подытожил Зеленский.
Что известно об обстреле Кривого Рога ночью 17 октября?
Кривой Рог попал под атаку ударных БпЛА российской армии почти сразу после полуночи. Несколько десятков дронов били по городу, что повлекло серию взрывов.
В Совете обороны города писали, что произошла массированная атака с воздуха на Кривой Рог. Но о последствиях не говорилось.