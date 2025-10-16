17 октября Зеленский встретится с Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.
Смотрите также Разговор Трампа и Путина может помешать решению о передаче Украине Tomahawk, – Reuters
Как Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным?
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Там 17 октября он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Он сразу же отреагировал на разговор американского лидера с российским диктатором Путиным, который происходил буквально во время его полета в США.
Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках",
– сказал Зеленский.
Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что "даже обсуждение возможного применения ракет Tomahawk заставило Владимира Путина вернуться к диалогу с США".
Он также опроверг заявления Кремля о "стратегической инициативе" на фронте. Сибига подчеркнул, что сейчас Россия лишь полагается на удары по украинской энергосистеме. В этой ситуации важно заставить Путина искать путь к завершению агрессии против Украины.
Что известно о плане визита Зеленского в США?
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на 17 октября запланирована на 17 октября.
Ожидается, что президент Украины начинает свой рабочий визит в Вашингтон с ряда закрытых встреч, которые могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества между Киевом и США.
Например, речь идет о представителях американских энергетических компаний, которые могут присоединиться к проектам по модернизации украинской энергосети и защиты критической инфраструктуры от российских ударов накануне зимы.
Также запланированы переговоры в Конгрессе США, где украинская сторона будет иметь возможность представить позицию относительно дальнейшей военной помощи и замороженных оборонных контрактов.