17 октября Зеленский встретится с Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

Как Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным?

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Там 17 октября он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Он сразу же отреагировал на разговор американского лидера с российским диктатором Путиным, который происходил буквально во время его полета в США.

Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках",

– сказал Зеленский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что "даже обсуждение возможного применения ракет Tomahawk заставило Владимира Путина вернуться к диалогу с США".

Он также опроверг заявления Кремля о "стратегической инициативе" на фронте. Сибига подчеркнул, что сейчас Россия лишь полагается на удары по украинской энергосистеме. В этой ситуации важно заставить Путина искать путь к завершению агрессии против Украины.

Что известно о плане визита Зеленского в США?