Путин, вероятно, был инициатором разговора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как разговор Трампа и Путина может повлиять на вероятность передачи Украине ракет Tomahawk

Путин и Трамп поговорили на фоне дискуссий о вероятной передаче Украине ракет Tomahawk. Это также вызывает опасения в Европе. Союзники переживают, что Вашингтон может капитулировать перед Москвой.

В Кремле не комментировали, кто инициировал разговор, что наводит на мысль, что это был именно Путин.

Разговор Путина и Трампа происходил буквально во время полета Зеленского в Вашингтон.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным