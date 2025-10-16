Путин, вероятно, был инициатором разговора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Как разговор Трампа и Путина может повлиять на вероятность передачи Украине ракет Tomahawk
Путин и Трамп поговорили на фоне дискуссий о вероятной передаче Украине ракет Tomahawk. Это также вызывает опасения в Европе. Союзники переживают, что Вашингтон может капитулировать перед Москвой.
В Кремле не комментировали, кто инициировал разговор, что наводит на мысль, что это был именно Путин.
Разговор Путина и Трампа происходил буквально во время полета Зеленского в Вашингтон.
Трамп провел телефонный разговор с Путиным
Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор 16 октября. В Белом доме назвали его продуктивным.
Президент США заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште. Трамп считает, что встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".
В России заявили, что особый акцент во время разговора сделали на вопросах так называемого "украинского кризиса". Там отметили, что российские вооруженные силы якобы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Ушаков сообщил, что Путин подчеркнул "приверженность России к политико-дипломатическому пути урегулирования в Украине".