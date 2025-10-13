Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що обговорюється питання його закупівлі у партнерів. Однак також варто спостерігати за температурою взимку.

Що буде з газом після російських ударів?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу пригадав, що раніше Україна видобувала 20 мільярдів кубометрів газу щороку. Основні місця видобутку розташовані в Полтавській області. В такий спосіб протягом років ми могли забезпечити власні потреби.

Після уражень газової інфраструктури, внутрішнього видобутку не вистачає, щоб закривати потреби, зокрема, під час опалювального сезону. Мери деяких великих міст України вже заявляли, що дефіцит становить 40%.

Дефіцит можливий. Тому є питання закупівлі газу в Європі, нагромадження обсягів в підземних сховищах. Однак, коли тик купуєш газ в невеликих обсягах на початку опалювального сезону, ти платиш вдвічі дорожче,

– пояснив він.

Водночас Пендзин додав, що також все буде залежати від температури взимку. Якщо зима буде теплою, як попередня, то, можливо, великих витрат не буде. Однак передбачити це важко.

Що відомо про дефіцит газу через удари?