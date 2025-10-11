Тому гроші на газ нам могли б надати європейці. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зауваживши, що це в інтересах країн ЄС.

Де Україні взяти додатковий газ?

Директор енергетичних програм зазначив, що навіть при найгіршому сценарії українська енергетика витримає. Україна має атомні станції і навряд чи росіяни будуть цілитись прямо в них.

Щодо газу – в комплексі з ударами по ТЕЦ та по газовидобутку окупанти насамперед хочуть залишити українців без теплової енергії. Нинішній обсяг газу зараз становить лише 13 мільярда кубометрів.

Через обстріли газу може бракувати. Потрібно знайти до 2 мільярдів євро додатково, щоб закачати 3 – 4 мільярди кубометрів газу впродовж зими,

– наголосив він.

Омельченко припустив, що партнери України не мають проблем з грішми, особливо, з огляду того, що в європейських банках є російські заморожені активи. А це дуже великі суми.

Він додав, що ЄС має розуміти, що якщо російський план щодо ліквідації теплопостачання в Україні вдасться реалізувати, то це призведе до нової великої хвилі біженців з нашої держави. Це призведе до значно більших витрат, ніж просто зараз надати нам кошти для закупівлі додаткових кубометрів.

Росія атакує газові об'єкти України: коротко