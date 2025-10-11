Поэтому деньги на газ нам могли бы предоставить европейцы. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отметив, что это в интересах стран ЕС.

Где Украине взять дополнительный газ?

Директор энергетических программ отметил, что даже при худшем сценарии украинская энергетика выдержит. Украина имеет атомные станции и вряд ли россияне будут целиться прямо в них.

По газу – в комплексе с ударами по ТЭЦ и по газодобыче оккупанты прежде всего хотят оставить украинцев без тепловой энергии. Нынешний объем газа сейчас составляет лишь 13 миллиардов кубометров.

Из-за обстрелов газа может не хватать. Нужно найти до 2 миллиардов евро дополнительно, чтобы закачать 3 – 4 миллиарда кубометров газа в течение зимы,

– подчеркнул он.

Омельченко предположил, что партнеры Украины не имеют проблем с деньгами, особенно, учитывая того, что в европейских банках есть российские замороженные активы. А это очень большие суммы.

Он добавил, что ЕС должен понимать, что если российский план по ликвидации теплоснабжения в Украине удастся реализовать, то это приведет к новой большой волне беженцев из нашего государства. Это приведет к значительно большим затратам, чем просто сейчас предоставить нам средства для закупки дополнительных кубометров.

Россия атакует газовые объекты Украины: кратко