Поэтому деньги на газ нам могли бы предоставить европейцы. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отметив, что это в интересах стран ЕС.
Где Украине взять дополнительный газ?
Директор энергетических программ отметил, что даже при худшем сценарии украинская энергетика выдержит. Украина имеет атомные станции и вряд ли россияне будут целиться прямо в них.
По газу – в комплексе с ударами по ТЭЦ и по газодобыче оккупанты прежде всего хотят оставить украинцев без тепловой энергии. Нынешний объем газа сейчас составляет лишь 13 миллиардов кубометров.
Из-за обстрелов газа может не хватать. Нужно найти до 2 миллиардов евро дополнительно, чтобы закачать 3 – 4 миллиарда кубометров газа в течение зимы,
– подчеркнул он.
Омельченко предположил, что партнеры Украины не имеют проблем с деньгами, особенно, учитывая того, что в европейских банках есть российские замороженные активы. А это очень большие суммы.
Он добавил, что ЕС должен понимать, что если российский план по ликвидации теплоснабжения в Украине удастся реализовать, то это приведет к новой большой волне беженцев из нашего государства. Это приведет к значительно большим затратам, чем просто сейчас предоставить нам средства для закупки дополнительных кубометров.
Россия атакует газовые объекты Украины: кратко
- Утром 10 октября враг обстрелял газовые объекты в Запорожье. Утром Запорожгаз временно ограничил потребление природного газа, вечером давление в сети стабилизировали.
- 5 октября в результате обстрелов на одном из газовых хранилищ Львовщины даже возник пожар.
- Из-за российской атаки 3 октября остановилась половина внутреннего производства природного газа. Из-за этого возможность Украины удовлетворить внутренний спрос под угрозой.