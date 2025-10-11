Об этом в эфире 24 Канала высказался полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что оккупанты будут бить беспилотниками и ракетами. Противодействовать этому можно только одним способом.

Стоит готовиться к новым массированным атакам России

Полковник запаса ВСУ объяснил, что россияне масштабировали производство дронов – до 200 в сутки. Часть из них является БпЛА-имитаторами, но они все равно летят над Украиной и пытаются перезагрузить систему противовоздушной обороны.

Россияне могут организовать несколько волн атак. Готовиться надо всей Украине, не только Киеву. Атаки, однозначно, будут в ближайшее время,

– подчеркнул он.

Полковник запаса ВСУ добавил, что оккупанты будут использовать не только дроны, но и крылатые и баллистические ракеты, в частности "Искандеры".

Свитан добавил, что Украина должна противодействовать, особенно, нанося зеркальные удары по территории России. Без этого остановить убийства украинцев не получится, а других вариантов нет.

Что известно о готовности России к новым атакам?