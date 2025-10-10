Такое мнение в эфире 24 Канала высказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что именно так Владимир Путин видит свою победу. Военные методы уже не работают.

Какие цели для ударов выбрал Кремль?

Россия хочет погрузить украинцев в темноту и холод, поэтому в первую очередь атакует объекты энергетики.

Вторая цель врага – наши производственные возможности. В последнее время россияне намеренно бьют по большому и малому бизнесу. Так хотят лишить Украину финансового ресурса, который в частности аккумулируют для ведения боевых действий.

И третья составляющая – огневые удары по объектам гражданской инфраструктуры. Это не случайность, а кровожадность Путина. Он хорошо помнит, как это сработало в Чеченской кампании и теперь пытается реализовать старые методы против украинцев,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Кремль хочет лишить нас электроэнергии, тепла, уничтожить большие и малые хабы. А при этом терроризировать гражданское население, заставлять украинцев выезжать за границу, искать лучшей доли за пределами нашего государства.

"Путин понимает, что если ему удастся достичь необходимого эффекта, то украинское государство не будет иметь основного для дальнейшего противостояния – людей", – подчеркнул военный.

Поэтому все мы просто обязаны подготовиться к тому, что зима будет сложной. Конечно, может сложиться иначе, например, если мы получим дальнобойные ракеты, или украинские беспилотники отработают по критическим объектам России. Это может заставить Путина остановиться, но сегодня все-таки стоит готовиться к худшему сценарию.

Россия в очередной раз атаковала энергетику Украины