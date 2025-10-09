Як Україна готується до можливих проблем із газом?

На зустрічі з журналістами 8 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що на газову інфраструктуру України російські атаки чинять сильний тиск, але Україна має декілька планів на різні випадки, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський Президент України У плані "Б", якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, – ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. План "А", коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані "Б" розуміємо, де брати гроші, які необхідні.

Крім того, Зеленський розповів, яка буде проводитися робота на фоні атак росіян на енергетику, зокрема президент заявив, що енергетику захищатимуть й відновлюватимуть попри все.

Нагадуємо, під час брифінгу 7 жовтня міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що говорити про довготривалі відключення світла, які можуть нас чекати, поки зарано.

Гринчук додала, що ситуація з енергетикою зараз під контролем й все робиться, аби уникнути відключень світла.

Який план в Україні під час можливого блекауту?