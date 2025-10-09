Як в Івано-Франківську діятимуть під час блекауту?

В Івано-Франківській громаді під час блекаутів можливі вимкнення газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на радіо "Західний полюс".

Мер міста Руслан Марцінків розповів, що у такому випадку в громаді запрацюють пункти обігріву. Їх облаштують в освітніх закладах, де буде змога зігрітися, випити чай, поспати.

Зима буде важкою. Найгірше, що може трапитися, – відключення газу. Якщо до вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій ймовірний, що відключатимуть газ цілими мікрорайонами. Ситуація складна, проте ми маємо певний сценарій,

– каже Марцінків.

Також у школах планують поставити термінали Starlink.

Яким областям найбільше загрожує блекаут?

Під найбільшою загрозою перебуває приблизно 100 – 120 кілометрів навколо лінії зіткнення та кордону з Росією, повідомляє 24 Канал.

Ворог зараз щодня завдає ударів у цій зоні. У багатьох регіонах ситуація вкрай складна. Зокрема, окупанти постійно б'ють по Сумській та Чернігівській областях. Там досить складно відновлювати електропостачання.

Росіяни часто завдають ударів по аварійних бригадах, що здійснюють відновлення. Високі ризики роботи енергетиків на об'єктах. На жаль, не може нічого допомогти, окрім нарощування потужності ППО. З іншого боку, у цих регіонах недостатньо відпрацьовані фортифікації, підстанції. Видно, що захист практично відсутній,

– підкреслив експерт.

Що відомо про захист енергосистеми в Україні?