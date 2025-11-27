Проєкт залучає небайдужих громадян та підприємців, які мають власні джерела живлення і готові допомогти втримати зв'язок у своїх регіонах, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Дивіться також Блекаут більше не страшний: чому системи накопичення енергії – це найкраща ідея для українців

Як відбувається співпраця між громадянами та операторами?

Суть ініціативи полягає у створенні мережі підтримки телекомунікаційного обладнання за допомогою приватних генераторів. За короткий час від моменту запуску проєкту організатори вже отримали понад 130 заявок від охочих долучитися.

Географія активності охоплює різні куточки країни, проте найбільшу зацікавленість виявили мешканці Київської, Харківської, Одеської та Дніпропетровської областей, а також столиці.

Механізм співпраці вже пройшов перевірку на практиці. Один з учасників, Костянтин, який проживає у місті, що часто зазнає перебоїв з електропостачанням через ворожі атаки, вирішив використати свій домашній генератор для суспільного блага.



Костянтин став одним із перших учасників проєкту "Генератор зв’язку" / Фото Мінцифри

Процес налагодження партнерства є дуже оперативним. Після звернення на спеціальну лінію, представники мобільного оператора зв'язалися з чоловіком, щоб провести технічну оцінку можливості підключення обладнання до приватного джерела живлення й оформити необхідну документацію.

Тепер під час знеструмлень генератор Костянтина забезпечує роботу базової станції, дозволяючи сусідам лишатися на зв'язку з рідними та екстреними службами. Цей успішний досвід надихнув чоловіка на розширення допомоги – він планує забезпечити живленням ще кілька важливих об'єктів.



Генератор, який забезпечує живлення / Фото Мінцифри

Як доєднатися до проєкту "Генератор зв’язку"?

Для тих, хто бажає долучитися до проєкту, розроблено чіткий алгоритм дій.

Власникам генераторів необхідно звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 для первинної консультації та узгодження локації.

Після цього відбувається комунікація безпосередньо з мобільним оператором, який перевіряє технічні умови, укладає офіційний договір та домовляється про фінансову компенсацію витрат на пальне та амортизацію.

Хто може долучитися?

Згідно з інформацією на окремому сайті проєкту "Генератор звʼязку", приєднатися можуть:

Фізичні особи, яким потрібно буде укласти договір з оператором. Вони обслуговують і заправляють генератор самостійно, а податки сплачує оператор мобільного зв’язку.

ФОП (на загальній системі або 3 групи). Також необхідно укласти договір з оператором. Необхідна наявність одного з таких КВЕД: 33.14, 43.21.

Юридичні особи. Умови аналогічні з ФОП.

Що потрібно від учасника?

Потужність генератора не менше 7,2 кіловата. Потужність має бути постійно вільною для підключення базової станції. Генератор повинен бути справним.

В обов'язки входить підтримка справності та безпечної експлуатації, а також обслуговування й заправка.

Як очікують у Мінцифри, таке об'єднання бізнесу, держави та громадян дозволить створювати стійку екосистему зв'язку, здатну функціонувати навіть у найскладніших умовах.