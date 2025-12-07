Зазвичай причину такої несправності можна діагностувати самостійно за лічені секунди, хоча іноді це вимагає придбання нових аксесуарів або пошуку заміни. 24 Канал розповідає про різні сценарій, причини виникнення проблем та методи їх усунення.

Що перевірити, якщо смартфон або ноутбук перестав заряджатися?

Якщо ви намагаєтеся зрозуміти, чому зарядний пристрій не виконує свою функцію, варто розпочати з перевірки фізичного стану обладнання. Найперше правило – безпека. Якщо внутрішня проводка кабелю оголена і ви бачите металеві жили під оболонкою, такий аксесуар краще відразу утилізувати як електронні відходи.

Важливо! Використання пошкодженого дроту загрожує коротким замиканням, пожежею або ураженням струмом.

Також слід уважно оглянути конектори на наявність вигинів, корозії або подряпин. Хоча іноді контакти можна вирівняти, будь-яке пошкодження зазвичай є сигналом припинити використання аксесуара.

Наступна розповсюджена проблема – невідповідність потужності. Зазвичай у нашому домі кілька зарядок USB-C від різних пристроїв, тож їх легко переплутати. Якщо ви вважаєте, що будь-який блок живлення підійде до будь-якого ґаджета – це не зовсім правда.

Якщо ви намагаєтеся зарядити ноутбук, який потребує 240 Вт, звичайні аксесуари не впораються. Адаптер на 100 Вт лише сповільнить розрядку, а зарядний пристрій від планшета на 30 Вт узагалі не дасть ефекту.

Чому смартфон заряджається довго від ноутбука?

Річ у тім, що порти USB-A (прямокутні) зазвичай видають менше енергії – максимум 18 Вт, а іноді лише 2,5 Вт, що зробить зарядку сучасного смартфона нестерпно довгою. Крім того, деякі порти на ноутбуках або павербанках призначені лише для передачі даних, а не для живлення.

Чому варто оглядати порти USB?

Причина, чому той чи інший пристрій не заряджається, коли, начебто, все гаразд – може бути банальне забруднення. Порти, які довго не використовуються або носяться в кишенях, накопичують пил і ворс. Це створює фізичний бар'єр для електрики.

Для очищення найкраще використовувати балончик зі стисненим повітрям, гумову грушу або серветку з мікрофібри. Категорично не рекомендується використовувати металеві предмети на кшталт шпильок, щоб не подряпати контакти, а також слід уникати потрапляння вологи.

Іноді проблема криється у прихованих дефектах. Сучасні кабелі містять чипи для аутентифікації та регулювання потужності. Якщо контролер виходить з ладу, ґаджет може заблокувати зарядку. Єдиний спосіб перевірки – метод виключення: спробуйте інші кабелі, блоки живлення або розетки.

Насамкінець, перешкодою можуть стати програмні налаштування. На комп'ютерах з Windows 11 функція "вибіркового призупинення USB" може вимикати порти для економії енергії. Перевірити це можна через "Панель керування" в налаштуваннях електроживлення.

Також варто переконатися у наявності актуальних драйверів, завантаживши їх із сайту виробника, або оновити операційну систему, оскільки помилки в ПЗ теж можуть блокувати процес зарядки.