З деякими змінами в налаштуваннях, оптимізацією розташування маршрутизатора та невеликими інвестиціями в додаткове обладнання можна забезпечити якісний інтернет у всіх кімнатах, розповідає 24 Канал. Ми зібрали ефективні поради, які допоможуть вам виявити проблему та вирішити її.

Дивіться також Як виправити нестабільний Wi-Fi, не купуючи новий роутер

Як діагностувати проблему з Wi-Fi?

Слід почати з того, щоб зрозуміти яка швидкість інтернету забезпечується за вашим тарифом. Це можна перевірити в особистому кабінеті, або зателефонувавши провайдеру. Далі слід провести замірювання швидкості, оскільки не завжди зазначені в тарифі показники відповідають реальним і на те є кілька причин.

Рекомендуємо зробити вимірювання за допомогою популярного інструменту Speedtest.net. Ідеальний варіант – спочатку протестувати з'єднання через кабель Ethernet, який підключають безпосередньо до модема. Це дасть розуміння, чи проблема в провайдері чи в Wi-Fi.

Далі варто запустити тест знову – один раз поруч із маршрутизатором, другий – у місцях, де ви зазвичай користуєтеся інтернетом. Річ у тім, що швидкість падає з відстанню, а на стабільність та якість з'єднання також впливає розташування самого роутера і навіть меблів у квартирі.

Якщо швидкість через кабель відповідає або мало відрізняється від показників у тарифі – справа або в маршрутизаторі, або ж у тому, як саме налаштований та розміщений пристрій. Тож перейдемо до того, як саме краще позиціювати роутер в помешканні, щоб отримати найвищі показники з'єднання.

Як правильно розмістити роутер у квартирі?

Розташування маршрутизатора має критичне значення. Його варто розмістити в центральній частині будинку, далі від стін і шаф, які блокують сигнал. Якщо деякі кімнати розташовані далеко, можна експериментувати з розташуванням, щоб краще покрити найбільш потрібні зони, наприклад робоче місце або те місце де розташований телевізор.

Також не слід ставити роутер на рівні з підлогою чи закривати його на полиці у шафі. Швидше за все, вам доведеться монтувати його на стіну, тож це теж треба зробити завбачливо.

По-перше – краще, якщо роутер розташований горизонтально, тож ідеальним рішенням буде монтаж спеціальної полички для маршрутизатора. Туди також можна помістити інші пристрої, як от абонентський термінал, якщо у вас енергонезалежний інтернет.

– краще, якщо роутер розташований горизонтально, тож ідеальним рішенням буде монтаж спеціальної полички для маршрутизатора. Туди також можна помістити інші пристрої, як от абонентський термінал, якщо у вас енергонезалежний інтернет. По-друге, вам потрібно місце для того, щоб рівномірно направити антени пристрою. Загалом його розташування має утворювати такий собі центр парасольки, яка ніби покриває сигналом ті пристрої, які з'єднуються з інтернетом через Wi-Fi. Відповідно на шляху цього сигналу має бути мінімум фізичних перешкод, адже будь-яка з них погіршуватиме прохідність та якість сигналу.

Чому важливо оновлювати прошивку роутера?

Регулярне оновлення мікропрограми (firmware) маршрутизатора – це простий, але важливий крок. Новіші версії часто виправляють проблеми продуктивності та безпеки. Більшість сучасних маршрутизаторів дозволяють оновлюватися прямо через інтерфейс налаштувань.

Часто буває, що все наче налаштовано правильно, але з часом робота інтернету чомусь погіршується. Саме тут і може допомогти перезавантаження та оновлення мікропрограми.

Старе добре перезавантажування згадано не даремно. Дуже часто саме це вирішує більшість проблем з продуктивністю, тож не варто нехтувати цією порадою. Як і будь-яка інша техніка, роутер може мати тимчасові збої, а перезавантаження скидає всі процеси й запускає їх заново.

Чому налаштування роутера важливі?

Маршрутизатор, як радіоприймач, працює на різних каналах. Якщо багато сусідніх пристроїв використовують той самий канал, виникає перешкода. Більшість сучасних маршрутизаторів мають функцію автоматичного вибору оптимального каналу – цю опцію варто активувати.

Як це зробити, можна дізнатися в інструкції, або ж просто загугливши модель та відповідний запит. Зазвичай це легко налаштувати завдяки інтерфейсу виробника, доступ до якого здійснюється через браузер, а як це зробити точно зазначено в інструкції до пристрою.

Велика частина сучасних маршрутизаторів працює на двох частотах: 2.4 ГГц і 5 ГГц.

Частота 5 ГГц пропонує вищу швидкість і менше перешкод від інших приладів, але має коротший радіус дії. Якщо працюєте близько до маршрутизатора, 5 ГГц буде кращим вибором.

2,4 ГГц же має дещо гірші показники якості, одначе це набагато більш проникний сигнал і вам буде достатньо цієї частоти, наприклад, для перегляду ютуба під час вечері чи миття посуду і для цього не так важливо розташовувати роутер так, щоб він покривав кухню жертвуючи натомість іншим більш потрібним місцем.

Деякі маршрутизатори автоматично транслюють мережі на обох частотах, інші потребують ручного ввімкнення – це залежить від моделі.

До речі, завдяки корисній функції Quality of Service (QoS) ви можете самостійно визначити пріоритетні ґаджети в будинку, яким потрібен стабільний сигнал мережі – наприклад, робочий ноутбук, телевізор чи ігрова консоль (хоча останні два краще за можливості з'єднувати завдяки Ethernet).

Як розширити Wi-Fi у квартирі?

Якщо маршрутизатор має внутрішні антени, варто перевірити у виробника можливість встановлення зовнішніх – вони працюють краще. Спрямовані антени можна трошки змістити в бік де найслабший сигнал. Цей варіант є одним з найшвидших та найбільш доступних рішень.

Для великих будинків або квартир одного маршрутизатора часто може бути замало, але це не означає, що вам потрібно купувати ще один роутер.

Вихід – встановити посилювач сигналу (Wi-Fi бустер). Він працює як міні маршрутизатор, перехоплює сигнал і передає його далі, розширюючи покриття. Серед популярних моделей бустерів є ґаджети від TP-Link, NETGEAR і Linksys.

Якщо ж ви тільки плануєте розташування роутера у великому помешканні, кращим варіантом буде вибір mesh Wi-Fi системи. Вона складається з кількох пристроїв, які "спілкуються" між собою, щоб забезпечити оптимальний маршрут для сигналу.

Mesh-системи дорожчі за бустери, але й ефективніші. При виборі маршрутизатора варто звертати увагу на підтримку Wi-Fi 6 – це новіший стандарт з кращою продуктивністю. До речі в Україні офіційно дозволили використовувати стандарт Wi-Fi 6E, який працює в діапазоні 6 ГГц.

Як додатково покращити сигнал Wi-Fi?

Якщо вам потрібне стабільне і надійне з'єднання для роботи, перегляду фільмів або серіалів на стримінгових платформах, або ж для ігрової консолі – слід пам'ятати, що в такому випадку краще приєднати необхідний девайс через кабель Ethernet – так завжди швидше ніж через Wi-Fi.

Деякі VPN-застосунки можна встановити прямо на маршрутизатор, щоб шифрувати весь трафік мережі. Хоча VPN іноді сповільнює з'єднання, він може запобігти загальмуванню через провайдера або атакам хакерів.

Популярні варіанти пропонують такі рішення, як NordVPN, Surfshark й ExpressVPN. Кожна з платформ має власні переваги з погляду ціни, швидкості та якості підтримки.

Як захистити домашню мережу?

Ваша нова, чи оновлена мережа має бути надійно захищена. Базово варто попіклуватися про надійні паролі самої мережі та роутера, до якого можна отримати доступ віддалено.

Потужний пароль – не просто питання безпеки, але й продуктивності. Якщо сусіди під'єднаються до вашої мережі, вони будуть споживати вашу пропускну здатність. Ви можете самостійно перевірити, чи хтось під'єднався до вашого Wi-Fi?

Щодо пароля, то тут краще вибрати протокол WPA2 замість застарілого WEP, а пароль скласти з літер, цифр і символів, принаймні з восьми знаків.

Важливо змінити й назву мережі (SSID), щоб її було легко розпізнати серед інших і щоб вона не містила назви маршрутизатора, як це часто буває у виробників. Після цього одразу ж змініть логін і пароль доступу до маршрутизатора, оскільки деякі виробники вказують простий стандартний пароль.

До речі, так роблять не всі й часто доступ до маршрутизатора може бути проблемним навіть для його власника. Логін і пароль, швидше за все, буде зазначено на самому маршрутизаторі, або ж в інструкції до нього.

Також варто регулярно перевіряти, які пристрої підключені до мережі. Якщо ґаджети, які не використовуються, звантажують дані чи синхронізуються, це сповільнює інтернет. Тимчасове відключення таких пристроїв перед важливим відеодзвінком чи роботою може покращити стабільність з'єднання.

А от швидкість з'єднання варто перевірити у провайдера одразу. Можливо вона не достатня для зручної роботи й тоді навіть новіший маршрутизатор не впорається. Провайдер також може перевірити інфраструктуру будинку на предмет проблем на своєму боці.