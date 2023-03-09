Доступ сторонніх осіб до вашої мережі може обернутися неприємними наслідками – наприклад, зламом комп'ютера. Людина з достатнім рівнем навичок може отримати доступ до файлів, якими ви несвідомо ділитеся, заразити вас шкідливим програмним забезпеченням, а в певних ситуаціях навіть викрасти ваші паролі та іншу особисту інформацію.

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Що робити

Для виявлення таких непроханих гостей існує різноманітне програмне забезпечення, в тому числі й безплатне.

Користувачі Windows можуть завантажити портативну програму Wireless Network Watcher, яка надасть список всіх пристроїв, підключених до вашої мережі, щоб ви могли ідентифікувати ті, які належать вам.

Щоб скористатися Wireless Network Watcher, запустіть програму, і вона негайно почне сканувати вашу мережу.

Це займе хвилину або дві – ви знатимете, що програма працює, якщо у лівому нижньому кутку з'явиться напис "Сканування...".

Після завершення це повідомлення зникне, і ви побачите повний список підключених пристроїв.



Приклад використання Wireless Network Watcher / Скриншот 24 каналу

Отриманий список може виглядати трохи загадково, але не хвилюйтеся. Ви можете поки що ігнорувати списки IP-адрес і MAC-адрес. Зосередьтеся на стовпчиках "Назва пристрою" і "Компанія мережевого адаптера". Тут можна звірити всі свої пристрої та відсіяти чужі. Якщо назви пристрою немає, то вам може допомогти додаткова інформація про нього – наприклад, виробник. Ви можете двічі клацнути на пристрої, щоб отримати додаткову інформацію.

Користувачі Mac мають не так багато можливостей. Програми для визначення підключень або дорогі, або мають обмеження, що робить їх далеко не ідеальними. Якщо ви користуєтеся комп'ютером Mac, необхідна інформація може бути на сторінці налаштувань вашого роутера.

Якщо навіть після використання Wireless Network Watcher ви не змогли розпізнати якісь пристрої, отримати трохи більше інформації можна з вебінтерфейсу вашого маршрутизатора.

Для цього введіть у пошукову стрічку браузера ваш IP, який можна побачити у все тій же програмі Wireless Network Watcher (перший рядок який позначений назвою "Ваш роутер").

Система попросить ввести логін та пароль. Він написаний на нижній частині роутера і зазвичай це слово "admin" для обох рядків.

Опинившись на сторінці, знайдіть опцію, яка відповідає за підключені пристрої. Вона може називатися по-різному, залежно від виробника – "Список клієнтів", "Підключені пристрої" тощо.

Ви побачите список, подібний до такого в Wireless Network Watcher.

Якщо ви бачите у списку незнайомі пристрої, перевірте свій будинок на наявність підключених до інтернету гаджетів, які ви могли пропустити. Це можуть бути "розумні" побутові прилади, годинники, смартфони, чайники, телевізори, колонки та інше. Таким чином ви зможете ідентифікувати кожен пристрій у вашій мережі.

Якщо все ж лишилися незнайомі, є ймовірність, що хтось поблизу може користуватися вашим Wi-Fi.