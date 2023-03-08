Сьогодні більшість виробників пропонують смартфони з батареєю не менше 4000 міліампер-годин. Флагманські моделі володіють 5000 міліампер-годин. Пристрої з більшою місткістю акумулятора трапляються рідко. Однак навіть це не завжди рятує.

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Програми

З часом на нашому смартфоні збирається чимала кількість різноманітних додатків, частина з яких продовжують працювати у фоновому режимі. Саме такі додатки доволі швидко виснажують батарею смартфона, оскільки постійно відстежують місцерозташування, підтримують з'єднання з інтернетом, або ж використовують інші функції.

Як виявилось, деякі недобросовісні розробники можуть робити це навмисно. Нещодавнє викриття Facebook є тому підтвердженням. Користувачі смартфонів роками звинувачували додаток Messenger у тому, що він розряджає батареї, а потім колишній працівник корпорації фактично підтвердив це, подавши позов проти неї.

Що ж робити у такій ситуації та чи є рішення? Спершу потрібно знайти додатки, які використовують заряд акумулятора найбільше. Це можна зробити доволі легко в меню налаштувань вашого смартфона.

Зайдіть у "Налаштування":

Виберіть "Акумулятор";

У цьому меню доступний графік використання акумулятора та список додатків, які найбільше використовують заряд. Так ви зможете виявити, які саме додатки "вбивають" вашу батарею.

У залежності від моделі та прошивки смартфона тут можуть бути окремо вказані додатки, які найчастіше виводять смартфон з режиму сну чим і розряджають батарею.

Шкідливі додатки

Потрібно визнати, що Play Market через специфіку своєї роботи містить чимало шкідливих додатків. Часто під маскою веселої гри чи безневинного записника ховається криптомайнер або шпигун. Часто саме вони швидко виснажують батарею смартфона, оскільки будь-яка шкідлива програма дуже активно працює у фоні, викликаючи підвищену витрату енергії.

Що робити у такій ситуації і як виявити такі додатки? Головною ознакою того, що ви встановили шкідливу програму, є різка зміна "поведінки" вашого смартфона. Якщо, наприклад, він став різко втрачати заряд акумулятора, а раніше так не робив, – варто насторожитися.

Одним з рішень є видалення нещодавно встановлених додатків . Зазвичай це допомагає та відновлює нормальну роботу смартфона. Ця порада актуальна й у тому випадку, якщо програма не шкідлива, однак саме вона активно виснажує батарею, але ви можете без неї обійтися.

. Зазвичай це допомагає та відновлює нормальну роботу смартфона. Ця порада актуальна й у тому випадку, якщо програма не шкідлива, однак саме вона активно виснажує батарею, але ви можете без неї обійтися. В іншому випадку рекомендуємо встановити антивірус та перевірити смартфон на наявність шкідливих програм, а ще краще відновити смартфон до початкових налаштувань попередньо зберігши важливу інформацію. Зауважте, що вбудований антивірус Play Market малоефективний.

Забагато програм

Не лише шкідливі програми можуть негативно впливати на стан вашого акумулятора. Надмірна кількість непотрібних програм, якими ви давно не користуєтесь, але які працюють у фоновому режимі, теж можуть швидко "вбивати" батарею. Зазвичай це ті додатки, які були встановлені дуже давно, а потім забуті серед великого списку інших. Вони можуть тихо "сидіти" в оперативній пам'яті, навіть якщо ними ніхто не користується, і забирати заряд.

Що робити? Провести "генеральне прибирання".

Для початку вручну видаліть все зайве та давно забуте. Після цього ви можете помітити, що смартфон почав працювати довше і навіть швидше, адже такі програми ще й гальмують роботу смартфона.

Крім того, зайшовши в налаштування програми (не через саму програму, а через налаштування смартфона в меню "Інформація про програму") можна примусово її завершити й заборонити автозапуск, щоб вона не повернулася після перезавантаження смартфона.

Старий акумулятор

Однією із причин швидкого розрядження акумулятора може бути його вік. Деякі смартфони, на жаль, починають деградувати вже через рік використання. Якщо вашому пристрою понад три роки, він точно буде працювати менше часу через неминучі зміни в самій батареї.

Особливість технології літій-іонних батарей у тому, що з часом іони літію, які переносять заряд між електродами, злипаються й фактично випадають з процесу роботи. Через це смартфон вже не має доступу до колишньої кількості енергії. Вчені вже знайшли спосіб повернути процес назад, однак поки що їхня розробка не вийшла в світ.

Що робити? У такій ситуації єдиним справді дієвим методом розв'язання проблеми є повна заміна акумулятора. Раніше це можна було зробити самостійно, купивши нову батарею та знявши кришку смартфона. Однак зараз практично всі вони мають цілісний корпус без знімної кришки. Тому в такому випадку доведеться звертатися до сервісного центру.