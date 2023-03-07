Apple ProRAW ідеально підходить для фотографів і дизайнерів, яким потрібна можливість точної корекції експозиції, балансу білого та інших параметрів знімка під час постобробки. У цьому форматі можна знімати на моделях iPhone 12 Pro/12 Pro Max, 13 Pro/13 Pro Max і 14 Pro/14 Pro Max, але кожна фотографія важитиме до 100 мегабайтів, а файл із розширенням .DNG на іншому пристрої може взагалі не відкритися. 24 канал розповідає, як можна конвертувати ваші фотографії.

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Змінюємо формат фото

Конвертування фотографій може знадобитися, коли знімок не потрібен вам у форматі ProRAW або ви вже з ним попрацювати у редакторі. Початковий файл можна видалити, зекономивши багато місця на смартфоні. Крім того, щоб поділитися такими фотографіями або вивантажити куди-небудь, їх спочатку потрібно конвертувати в JPEG.

На щастя, на iPhone це можна зробити без сторонніх додатків, але сама функція реалізована не надто очевидно.

Ось як просто перевести ProRAW у звичайний JPEG:

Виберіть зображення ProRAW для перетворення в додатку Фото.

Натисніть на значок "Поділитися" в нижній частині екрана і виберіть опцію "Зберегти у Файли".

У спливаючому меню перейдіть у потрібну папку, щоб зберегти файл.

Готово! Конвертований файл у JPEG доступний у зазначеній папці.

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