Восени 2022 року Apple випустила свою нову macOS Ventura. Нововведень у ній було досить мало, але інженери Apple дещо поміняли "під капотом" цієї ОС. 24 канал розповідає про одне з таких оновлень.
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Міняємо шпалери
Серед іншого, в macOS Ventura змінився алгоритм входу в систему, що дало можливість відносно легко змінити шпалери екрана блокування. Встановити можна будь-яке зображення на свій смак. Ось як це зробити:
- Знайдіть зображення для шпалер і відкрийте його в додатку "Перегляд".
- Натисніть "Файл" – "Експортувати", виберіть формат PNG.
- Введіть назву "lockscreen" і збережіть картинку на робочий стіл.
- Відкрийте Finder і натисніть cmd + shift + G.
- Вставте адресу "/Library/Caches/Desktop Pictures/" і натисніть Enter.
- Відкрийте папку з довгою назвою з букв і цифр – всередині буде файл lockscreen.png.
- Перетягніть у неї вашу картинку із заміною оригінальних шпалер.
Як змінити шпалери екрана блокування на macOS Ventura
Готово! Тепер на екрані введення пароля і входу в систему ви побачите свої власні шпалери.
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