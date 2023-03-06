Восени 2022 року Apple випустила свою нову macOS Ventura. Нововведень у ній було досить мало, але інженери Apple дещо поміняли "під капотом" цієї ОС. 24 канал розповідає про одне з таких оновлень.

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Міняємо шпалери

Серед іншого, в macOS Ventura змінився алгоритм входу в систему, що дало можливість відносно легко змінити шпалери екрана блокування. Встановити можна будь-яке зображення на свій смак. Ось як це зробити:

Знайдіть зображення для шпалер і відкрийте його в додатку "Перегляд".

Натисніть "Файл" – "Експортувати", виберіть формат PNG.

Введіть назву "lockscreen" і збережіть картинку на робочий стіл.

Відкрийте Finder і натисніть cmd + shift + G.

Вставте адресу " /Library/Caches/Desktop Pictures/ " і натисніть Enter.

" і натисніть Enter. Відкрийте папку з довгою назвою з букв і цифр – всередині буде файл lockscreen.png.

Перетягніть у неї вашу картинку із заміною оригінальних шпалер.



Як змінити шпалери екрана блокування на macOS Ventura

Готово! Тепер на екрані введення пароля і входу в систему ви побачите свої власні шпалери.

Врахуйте, що вони зникнуть, якщо ви зміните шпалери робочого столу.

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