Під час фотографування на будь-якій моделі iPhone 11, 12, 13 або 14 серії застосунок "Камера" може інтелектуально визначати, коли сцена занадто темна, і вмикати нічний режим, щоб покращити якість зображення. Моделі iPhone 12 Pro, 13 Pro та 14 Pro можуть робити це навіть для портретів. Але нічний режим не активується під час зйомки відео, якщо це не сповільнене відео на iPhone 12 і новіших моделях.

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При зйомці зі швидкістю 60 кадрів в секунду (fps) через затвор потрапляє менше світла, оскільки він робить один кадр кожні 16,67 мілісекунди. Менша кількість світла в темних умовах призводить до отримання більш зернистих кадрів з втратою розширеного динамічного діапазону. Це також означає, що кодек працює важче у сценах зі швидким рухом, що збільшує розмір файлу. Результат більше схожий на дешеве домашнє відео, ніж на високоякісний запис, який можна було б очікувати від iPhone.

Порівняйте це з 30 кадрами в секунду, де один кадр фіксується кожні 33,33 мілісекунди, пропускаючи вдвічі більше світла через затвор. Завдяки більшій кількості світла темні сцени будуть виглядати набагато краще. Якщо зменшити частоту до 24 кадрів в секунду, ви отримаєте 41,67 мілісекунди, щоб світло зробило свою справу, і ваше темне відео буде виглядати ще чіткіше. І все це працює незалежно від того, чи знімаєте ви з роздільною здатністю 4K, 1080p або 720p.

Як змінити частоту кадрів на iPhone

Ви можете зайти в налаштування програми "Камера", щоб вручну змінити частоту кадрів до 24 к/с, але це не дуже зручно. Також є перемикач частоти кадрів у застосунку, який можна використовувати для перемикання на місці. Однак краще, якщо вам не доведеться змінювати частоту кадрів самостійно, тому що ви можете забути змінити її назад у яскравих сценах.

Як зробити це автоматично

Щоб допомогти вам, Apple пропонує налаштування, яке автоматично зменшує частоту кадрів у темному середовищі, щоб покращити якість вашого відео.

Щоб увімкнути цю функцію, перейдіть до:

"Налаштування", "Камера", "Записати відео".

Те, що вам потрібно зробити далі, залежить від того, яка у вас модель iPhone.

Моделі iPhone серії 12 і новіші

Виберіть опцію "Авто FPS" і застосуйте її до налаштування відео з частотою 30 кадрів в секунду. На відміну від старіших моделей, ви також можете встановити Авто FPS для відеозаписів зі швидкістю 30 і 60 кадрів в секунду. Таким чином, вам не доведеться перемикатися на 30 к/с у режимі 60 к/с, щоб скористатися перевагами.

Це стосується наступних моделей iPhone з iOS 14, iOS 15 або iOS 16.

iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone SE (3-го покоління)

iPhone XR і старіші моделі

Увімкніть перемикач "Автоматична частота кадрів при низькому освітленні". Його можна ввімкнути лише в режимах зйомки зі швидкістю 30 кадрів на секунду, тому виберіть 720p HD зі швидкістю 30 кадрів на секунду, 1080p HD зі швидкістю 30 кадрів на секунду або 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Увімкнення цієї функції для однієї роздільної здатності вмикає автоматичну частоту кадрів при зйомці в умовах недостатнього освітлення для всіх трьох режимів зі швидкістю 30 кадрів за секунду.

Це стосується наступних моделей iPhone з iOS 14, iOS 15 або iOS 16.

iPhone 6S, 6S Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 8, 8 Plus

iPhone X

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (1-го та 2-го покоління)

Як це працює під час зйомки

У застосунку "Камера", коли ви записуєте відео і iOS визначає, що об'єкт зйомки недостатньо освітлений, вона перемикається на 24 к/с. Це може статися перед початком зйомки або під час поточного запису, якщо освітлення змінилося достатньо, щоб переключитися.

Ви не помітите зміни частоти кадрів на індикаторі програми "Камера" до натискання кнопки запису або кнопки гучності – він завжди показуватиме вибрану вами частоту кадрів, навіть якщо використовується 24 к/с. Але ви зможете дізнатися, що вона ввімкнулася, провівши вгору під час перегляду відео у програмі "Фотографії" на iOS 15 або iOS 16, де вказана частота кадрів під час запису. В iOS 14 ви можете використовувати аналізатор EXIF на вашому iPhone, щоб побачити частоту кадрів.

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Якщо весь час було темно, це буде 24 кадрів в секунду. Якщо освітлення змінилося посеред зйомки, ви можете отримати щось на кшталт 25,5 к/с або навіть 43 к/с, залежно від того, який режим ви обрали, тривалості відео, а також від того, як часто частота кадрів була 24 к/с порівняно з обраним вами варіантом.

Зверніть увагу, що цей трюк не спрацює в режимі Slo-Mo, оскільки для створення ефекту сповільненої зйомки потрібна набагато вища частота кадрів. Він також не працюватиме в режимі Cinematic (доступний на моделях iPhone 13 і 14 серії) або коли увімкнено режим Action Mode (доступний на моделях iPhone 14 серії).