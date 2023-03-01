24 Канал, підготував короткий гайд, який допоможе вам швидко знайти відповідне меню в налаштуваннях та змінити мову пристрою на будь-яку зручну для вас.
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Міняємо мову на смартфоні
Щоб змінити мову на вашому пристрої Android варто скористатися простим алгоритмом:
- Зайдіть у "Налаштування";
- Далі перейдіть до розділу "Система й оновлення";
- Тут потрібно знайти "Мова та спосіб введення";
- Далі у розділі "Мова та регіон" потрібно обрати зі списку "Українська".
Як змінити мову в налаштуваннях смартфона / Фото 24 Канал
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Якщо ви не бачите бажаної мови у списку запропонованих, натисніть меню з трьома крапками у верхньому правому куті екрана. Торкніться "Всі мови" і прокрутіть вниз, поки не побачите потрібну вам мову. Виберіть її і інтерфейс пристрою зміниться.