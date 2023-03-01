24 Канал, підготував короткий гайд, який допоможе вам швидко знайти відповідне меню в налаштуваннях та змінити мову пристрою на будь-яку зручну для вас.

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Міняємо мову на смартфоні

Щоб змінити мову на вашому пристрої Android варто скористатися простим алгоритмом:

Зайдіть у "Налаштування";

Далі перейдіть до розділу "Система й оновлення";

Тут потрібно знайти "Мова та спосіб введення";

Далі у розділі "Мова та регіон" потрібно обрати зі списку "Українська".



Як змінити мову в налаштуваннях смартфона / Фото 24 Канал

До речі, там же можна обрати регіон в якому ви перебуваєте. Від цього залежить, який час відображатиметься на смартфоні та інші особливості. Це може бути корисно, якщо ви відвідуєте іншу країну.

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Якщо ви не бачите бажаної мови у списку запропонованих, натисніть меню з трьома крапками у верхньому правому куті екрана. Торкніться "Всі мови" і прокрутіть вниз, поки не побачите потрібну вам мову. Виберіть її і інтерфейс пристрою зміниться.