Ярлики існують в Android вже багато років і підтримуються багатьма популярними програмами. Ці швидкі дії з'являються, коли ви натискаєте й утримуєте іконку програми на головному екрані. Наприклад, при тривалому натисканні на іконку програми Нотатки з'являється ярлик для створення нової голосової нотатки, а Spotify пропонує ярлик для запуску пошуку без відкриття програми.

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Хоч ці опції швидкого доступу і в такому вигляді зручні, додавання їх безпосередньо на домашній екран у вигляді ярлика є кращою опцією, оскільки часто користувачу потрібен доступ не стільки до самого застосунку, скільки до його конкретної функції.

Хороша новина полягає в тому, що додавання ярликів на домашній екран не залежить від лаунчерів – воно працює на будь-якому сучасному смартфоні з Android.

Як додати ярлик швидкої дії на головний екран

Щоб додати ярлик на домашній екран, просто натисніть і утримуйте іконку програми, яка має часто використовуваний ярлик. З'являться три варіанти ярлика. Натисніть і утримуйте ярлик, який ви хочете додати, перетягніть його в будь-яке місце на головному екрані і підніміть палець. Тепер ви перетворили ярлик на піктограму на головному екрані.

Ось кілька рекомендованих ярликів програм, які користувачі можуть додати на свої домашні екрани для швидкого доступу:

Телефон: Додайте часто використовувані або улюблені контакти на головний екран за допомогою швидкого ярлика.

Google Диск: Додайте ярлик для створення нової нотатки, який працює для сторонніх додатків або програми Нотатки за замовчуванням на вашому телефоні.

Карти Google: Додавання ярлика для навігації до дому або роботи, корисного для тих, хто часто їздить на роботу.

YouTube: Додайте ярлик для переходу безпосередньо до вкладки "Підписки", ігноруючи весь рекомендований вміст.

Spotify: Додайте ярлик до вашого улюбленого плейлиста або списку вподобаних пісень.

Камера: Додайте ярлик, щоб зробити селфі.

Chrome: Додайте ярлик для запуску нової вкладки або сеансу перегляду в режимі інкогніто.

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Короткий підсумок

Ви можете знайти ще більше ярликів, перевіривши, які опції доступні у часто використовуваних програмах. Додавання часто використовуваних дій як ярликів на головний екран може заощадити час і спростити роботу користувача, що робить цю функцію корисною для всіх, хто прагне оптимізувати свій пристрій Android.