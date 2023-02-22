Як повідомляє 24 Канал, не так давно компанія "Доктор Веб" виявила в магазині Google Play Store кілька шкідливих програм із загальною кількістю завантажень понад два мільйони. Серед цих застосунків була доволі популярна програма Fast Cleaner & Cooling Master, яка давала розробникам доступ до смартфона жертви.

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Ця та інші виявлені програми використовували Firebase Cloud Messaging або AppMetrica Push SDK для зв'язку з розробниками, показу реклами на заражених пристроях або використання телефонів у ролі проксі-серверів. Троян розроблений для того, щоб скомпрометувати ваш пристрій і викрасти конфіденційну інформацію. Єдиний спосіб захиститися від таких кібератак – бути пильними та дотримуватися кількох простих порад.

Захищаємо свій смартфон від шкідливих застосунків

Перед завантаженням програми повністю перегляньте її сторінку в Google Play Store. Перевірте назву, графіку та опис застосунку на наявність будь-яких підозрілих елементів.

Також варто перевірити відгуки про продукт. Часто користувачі, які завантажують шкідливе програмне забезпечення, скаржаться на вплив програми на їхній телефон, надмірну кількість реклами і на те, як вона сповільнює роботу смартфона.

Не зайвим буде окремо зайти на сторінку компанії-розробника. Ознайомтеся з програмами чи іграми, які він раніше випускав. Часто такі розробники мають або надто багато різноманітного софту на кшталт галереї шпалер чи програм, які обіцяють нехарактерні функції для смартфона.

Додатково пошукайте інформацію про застосунок у пошуковику. Ви можете знайти чимало цікавих відгуків та історій на форумах на кшталт Reddit, де користувачі діляться своїм досвідом взаємодії з програмою. Саме там і можна знайти не надто успішні кейси, які свідчать про те, що програма заражена шкідливим софтом.

Важливо! Якщо ви бачите достатньо цих попереджувальних знаків, вам слід триматися подалі від таких застосунків. На жаль, Google не має жодних попереджень, які б вказували на те, що програма, яку ви використовуєте, може бути шкідливою.

Негативні приклади

Bluetooth Device Auto Connect і TubeBox – це ще два популярні, але шкідливих застосунки. Ці програми завантажили понад мільйон користувачів. Людей заманювали обіцянками покращеного з'єднання Bluetooth або простих способів заробити гроші, переглядаючи рекламу. Програми виявилися шахрайськими, а розробники привласнили собі весь дохід від реклами, отриманий з історії переглядів користувачів.

Це історії з відносно позитивним закінченням, адже завантажуючи та встановлюючи незрозумілі застосунки чи програми з невідомих джерел, можна напоротися на шахрайський софт, який викрадає дані зі смартфона і дозволяє їх творцям отримувати доступ до вашої платіжної інформації, а це вже загрожує не втратою потенційного заробітку, а ваших чесно зароблених грошей, які можуть дістатися шахраям.

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Короткий підсумок

Насамкінець, важливо бути обережними при завантаженні нових застосунків. Не ставте під загрозу безпеку свого пристрою, завантажуючи потенційно шкідливі програми. Дотримуйтесь наших порад і залишайтеся в безпеці від потенційних кібератак.