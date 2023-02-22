Как сообщает 24 Канал, недавно компания "Доктор Веб" обнаружила в магазине Google Play Store несколько вредоносных программ с общим количеством загрузок более двух миллионов. Среди этих приложений была довольно популярная программа Fast Cleaner & Cooling Master, которая давала разработчикам доступ к смартфону жертвы

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Эта и другие обнаруженные программы использовали Firebase Cloud Messaging или AppMetrica Push SDK для связи с разработчиками, показа рекламы на зараженных устройствах или использования телефонов в качестве прокси-серверов. Троян разработан для того, чтобы скомпрометировать устройство и украсть конфиденциальную информацию. Единственный способ защититься от таких кибератак – быть внимательными и соблюдать несколько простых советов.

Защищаем свой смартфон от вредоносных приложений

Перед загрузкой программы полностью просмотрите ее страницу в Google Play Store. Проверьте имя, графику и описание приложения на наличие подозрительных элементов.

Также стоит проверить отзывы о продукте. Часто пользователи, загружающие вредоносное программное обеспечение, жалуются на влияние программы на их телефон, избыточное количество рекламы и на то, как она замедляет работу смартфона.

Не лишним будет отдельно зайти на страницу компании-разработчика. Ознакомьтесь с программами или играми, которые он выпускал раньше. Часто такие разработчики имеют или слишком много разнообразного софта типа галереи обоев или программ, которые обещают нехарактерные функции для смартфона.

Дополнительно поищите информацию о приложении в поисковике. Вы можете найти немало интересных отзывов и историй на форумах типа Reddit, где пользователи делятся своим опытом взаимодействия с программой. Именно там и можно найти не слишком успешные кейсы, свидетельствующие о том, что программа заражена вредоносным софтом.

Важно! Если вы видите достаточное количество этих предупреждающих знаков, вам следует держаться подальше от таких приложений. К сожалению, у Google нет никаких предупреждений, которые указывали бы на то, что программа, которую вы используете, может быть вредной.

Отрицательные примеры

Bluetooth Device Auto Connect и TubeBox – это еще два популярных, но вредных приложения. Эти программы загрузили более миллиона пользователей. Людей привлекали обещаниями улучшенного соединения Bluetooth или простых способов заработать деньги, просматривая рекламу. Программы оказались мошенническими, а разработчики присвоить себе весь доход от рекламы, полученный из истории просмотров пользователей.

Это истории с относительно положительным окончанием, ведь загружая и устанавливая непонятные приложения или программы из неизвестных источников, можно напороться на мошеннический софт, похищающий данные со смартфона и позволяющий их создателям получать доступ к вашей платежной информации, а это уже чревато не потерей потенциального заработка, а ваших честно заработанных денег, которые могут добраться до мошенников.

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Краткий итог

В заключение важно быть осторожными при загрузке новых приложений. Не ставьте под угрозу безопасность устройства, загружая потенциально вредоносные программы. Следуйте нашим советам и оставайтесь в безопасности от потенциальных кибератак.