В настройках телефона можно найти ряд дополнительных функций по настройке сканера. Кроме того, некоторые приложения также позволяют использовать его с пользой. Сегодня 24 Канал повествует, как защитить конкретное приложение с помощью дактилоскопического датчика.

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Защита доступа к приложениям

Сканер отпечатков пальцев является одним из самых надежных инструментов защиты смартфона. Также он освобождает вас от необходимости постоянно вводить пароль. Многие приложения позволяют использовать дактилоскопический сенсор для защиты от сторонних пользователей.

Из очевидных приложений, которые сразу приходят в голову – банковские программы. Они уже во время первой настройки предлагают вам дополнительно защитить вход паролем и/или отпечатком пальца. Но вы также можете защитить отпечатком пальца галерею или мессенджер, хотя по умолчанию этого сделать не получится.

В настройках телефона можно активировать вход в конкретное приложение по отпечатку пальца. Вот как это сделать:

Заходим в настройку устройства, Открываем раздел "Защита программ", Выбираем "Включить", Выбираем пароль или графический ключ, Выбираем желаемое приложение, В настройках выбираем пункт "Разблокировка по оттиску".



Активируем "Защиту приложений" на смартфоне / Фото 24 Канал

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Теперь ваше приложение защищено от посторонних лиц и так просто его открыть не получится. При каждом входе в программу она будет запрашивать сканирование пальца для доступа.

В зависимости от модели устройства или бренда настройки могут отличаться. Если вы не находите их по конкретным указаниям, попробуйте поискать функцию "Защита приложений" в разделе "Безопасность", "Программы" или ввести запрос в ленте поиска в разделе "Настройки".