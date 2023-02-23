Розмовна модель на базі технологій штучного інтелекту ChatGPT доступна з кінця листопада 2022 року. 24 Канал нагадує, що в Україні цей інструмент став доступний з 18 лютого. Відтоді й українці приєдналися до вивчення обмежень та можливостей чат-бота.

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Варто зазначити, що розробники мовної моделі, компанія OpenAI, постійно вносять корективи, тому ChatGPT розвивається й оновлюється теж постійно. Але підказки, які ми описуємо в цьому невеликому посібнику, мають бути універсальними, адже вони стосуються базових принципів роботи з мовними моделями на кшталт ChatGPT.

Як ефективно користуватися ChatGPT

Загалом основний принцип полягає в наступному – щоб отримати бажаний результат, вам потрібні надати чат-боту максимально конкретні текстові вказівки. Окрім простих вказівок, наприклад для створення постів у блозі або соціальних мережах, ChatGPT може охоплювати багато інших, іноді цікавих випадків використання, коли вам потрібно придумати більш спеціалізовані підказки.

Спочатку кілька загальних порад:

ChatGPT навчався на даних з багатьох мов, але кількість англійського тексту в навчальному матеріалі значно більша. Може бути корисно виконувати запити англійською мовою, а потім перекладати результати за допомогою таких інструментів, як DeepL.

ChatGPT обробляє до 4096 токенів у вхідних даних, будь-який символ, що перевищує цю кількість, ігнорується без повідомлення. Токен приблизно еквівалентний слову, в залежності від випадку використання.

Генерацію відповідей можна зупинити за допомогою кнопки "Стоп" над полем введення, якщо ви помітили, що ChatGPT рухається в неправильному напрямку.

Якщо під час чату було введено надто багато даних, може бути корисно почати новий чат, щоб наступні відповіді не були зіпсовані.

Хоча чат з ChatGPT іноді здається майже людським, ввічливі фрази на кшталт "будь ласка" і "дякую" є зайвими. ChatGPT не потребує красномовних інструкцій, лише зрозумілих.

Визначте роль ChatGPT

Маркетолог, журналіст, есемемник, інженер чи філософ – ChatGPT може виконувати всі ці ролі та багато інших. Все, що потрібно ШІ – це підштовхнути його в правильному напрямку.

Вказівки завжди можуть мати однакову структуру. Так навіть краще.

Спочатку ChatGPT отримує підказку про те, яку роль має відігравати штучний інтелект.

Потім у вказівці зазначається інформація від користувача.

Потім – що саме ШІ повинен з нею зробити, включно з приблизними підказками щодо напрямку руху.

Нарешті, рекомендується брати першу конкретну інструкцію в лапки.

Приклад: Я хочу, щоб ти виступив у ролі гіда. Я напишу тобі своє місцезнаходження, а ти запропонуєш мені місце, яке я можу відвідати поблизу. У деяких випадках я також скажу тобі, які місця я відвідаю. Ти також запропонуєш місця схожого характеру, які знаходяться поруч з моїм першим місцем перебування. Моя перша команда: "Я у Львові і хочу відвідати музеї".

Визначте цільову групу та канал комунікації

Щоб уникнути нудного переписування вручну або за допомогою іншої підказки, ви повинні надати ChatGPT якомога більше інформації. Ви повинні чітко вказати ШІ, як звертатися до читача і для якого каналу призначений текст. ChatGPT може навіть враховувати гендерно-нейтральну мову, якщо ви скажете йому про це.

Наприклад, для ChatGPT має велике значення, чи буде текст виводитися як публікація в блозі, сторінка магазину, публікація в LinkedIn, твіт, TikTok або скрипт YouTube.

Приклад: Мені потрібен сценарій для TikTok про можливості та ризики ChatGPT. Використовуй короткі речення. Звертайтеся безпосередньо до аудиторії. Використовуйте гендерно-нейтральну мову.

Ланцюгові підказки

Центральним аспектом для того, щоб змусити ChatGPT робити те, що ви хочете, є "ланцюжкова підказка". Це означає розбиття складних завдань на кілька проміжних етапів у надії на те, що ШІ видасть більш конкретний, персоналізований, а отже, в цілому кращий результат. Це працює як в одній довгій вказівці, так і в кількох вказівках поспіль.

Ймовірно, найпростіша форма ланцюгової вказівки – це спочатку запитати про структуру статті. Потім ви можете попросити ChatGPT сформулювати відповідні пункти. Цей метод також економить час. Якщо ви помітите, що ШІ йде неправильним шляхом під час складання плану, ви зможете внести необхідні корективи до того, як буде згенеровано повний текст.

Приклад: Напиши статтю про ChatGPT. Спочатку дай мені план, який складається із заголовка, тизера та кількох підзаголовків.



[Вихідні дані.]



Тепер напиши п'ять ключових повідомлень для кожного підзаголовка.



[Вихідні дані.]



Додай п'ять ключових слів до ключових повідомлень для кожного підзаголовка.



[Вихідні дані]



І так далі ...

Змініть вихідні дані

Навіть якщо ви дотрималися всіх попередніх порад, можливо, ви захочете підготувати один і той самий контент для різних каналів, таких як Twitter, Facebook чи Linkedin. Текст повинен бути адаптований до тону і форматування цільового каналу.

Знову ж таки, ChatGPT подбає про це завдання за допомогою правильних вказівок. Важливими моментами можуть бути назва каналу, а також опис форматування.

Приклад Twitter: Сформулюй згенерований текст у кілька твітів. Пам'ятай, що максимальна довжина одного твіту – 280 символів. Використовуй короткі речення і не розтягуй їх на кілька твітів. Починай твіти з послідовної нумерації.



Приклад Linkedin: Сформулюй згенерований текст як пост у Linkedin. Май на увазі, що максимальна довжина – 3000 символів. Структуруй основні пункти тексту у вигляді маркованого списку. Почни із захоплюючого тизерного речення і закінчи закликом до дії для більшої залученості.

Формат виводу

За замовчуванням ChatGPT відповідає звичайним текстом. Однак інструмент штучного інтелекту фактично обробляє форматування мовою розмітки Markdown, наприклад, заголовки, жирний або курсивний текст, впорядковані (пронумеровані) або невпорядковані списки і навіть таблиці.

Ви можете використовувати ці функції для створення власного тексту. Однак у більшості випадків ChatGPT не придумує сам, і тому потребує відповідної вказівки щодо форматування. Звичайно, ви можете виконати форматування пізніше за допомогою ланцюжка вказівок до готової згенерованої відповіді

Приклад: Мені потрібен пост у блозі про ChatGPT. Напиши заголовок, тизер, підзаголовок і абзац. Відформатуй все у Markdown.

Створіть підказки

Як і в першій вказівці вище, штучному інтелекту потрібно дати вказівку взяти на себе певну роль. Однак цього разу ChatGPT бере на себе нудне завдання генерувати структуру для подальших вказівок. Іншими словами, чат-бот сам ставить собі вказівки, на які йому потрібно відповісти в наступних підказках. Якщо ChatGPT записує запитання у вигляді пронумерованого списку, ви можете посилатися безпосередньо на номери.

Приклад: Ти – робот для створення вказівок. Тобі потрібно зібрати інформацію про цілі користувача, приклади бажаного виводу і будь-яку іншу відповідну контекстну інформацію.



Вказівка повинна містити всю необхідну інформацію, надану тобі. Став користувачеві більше запитань, поки не будеш впевнений, що створив оптимальну підказку.



Твоя вказівка повинна бути чітко відформатована і оптимізована для взаємодії з ChatGPT. Обов'язково почни з того, що запитай користувача про цілі, бажаний результат і будь-яку додаткову інформацію, яка тобі може знадобитися.

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Підсумок

ChatGPT вражає своїми можливостями, наприклад, він може генерувати тексти, відповідати на запитання та навіть прописувати круті ідеї для створення контенту. Ви можете використовувати ChatGPT для різних завдань, включаючи створення чат-ботів, які можуть взаємодіяти з користувачами, проведення досліджень, розробку аналітичних звітів та чимало іншого – все залежить від вашої фантазії та потреб.