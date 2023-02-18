Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зауваживши, що над цим питанням команда працювала довго.

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ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом,

– йдеться в повідомленні.

За словами міністра, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях, щоб її не використовували для антиукраїнської пропаганди.

Зауважте! ChatGPT від OpenAI уже запрацював на території України.

Що таке ChatGpt Це розроблений американською компанією OpenAI чат-бот зі штучним інтелектом. Він може працювати з текстом, програмним кодом, формулами та числами – генерувати все, що йому зададуть.

Раніше Microsoft повідомила, що розширює доступ до чат-боту зі штучним інтелектом ChatGPT. Інтерес громадськості до OpenAI зріс саме після випуску в листопаді ChatGPT – текстового чат-бота, який може писати прозу, вірші чи навіть комп'ютерний код за командою.

Сам ChatGPT, а не лише базова технологія, незабаром стане доступним через хмару Microsoft.