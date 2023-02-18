Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметив, что над этим вопросом команда работала долго.

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ChatGPT теперь доступен в Украине. Команда Минцифры долго работала над этим решением — официальные письма, звонки и встреча с руководством,

– говорится в сообщении.

По словам министра, Украину изъяли из списка стран, в которых заблокирована ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных территориях, чтобы ее не использовали для антиукраинской пропаганды.

Заметьте! ChatGPT от OpenAI уже заработал на территории Украины.

Что такое ChatGpt Это разработанный американской компанией OpenAI чат-бот с искусственным интеллектом. Он может работать с текстом, программным кодом, формулами и числами – генерировать все, что ему зададут.

Ранее Microsoft сообщила, что расширяет доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Интерес общественности к OpenAI возрос именно после выпуска в ноябре ChatGPT – текстового чат-бота, который может писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.

Сам ChatGPT, а не только базовая технология, вскоре станет доступным через облако Microsoft.