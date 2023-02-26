24 Канал підготував 5 найкращих програм для економії заряду акумулятора для смартфонів Android. Далі ми коротко розповімо про них, щоб ви могли обрати саме те, що вам підходить.

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Battery Guru – це чудова програма для економії заряду акумулятора, яка допомагає підтримувати його працездатність. Застосунок надсилає сповіщення про граничні значення температури й заряду, щоб запобігти передчасному зносу акумулятора. Програма також активує режими економії заряду акумулятора для зменшення його розрядки, що дозволяє заряджати пристрій рідше.

Крім того, інструмент налаштування Doze Mode можна налаштувати на ще більш агресивний режим (вимагає root або введення команд ADB). Battery Guru – чудовий вибір для досвідчених користувачів, які знають, що саме їм потрібно зробити.

Greenify – популярна програма для економії заряду батареї, яка визначає програми, що часто використовуються смартфоном, і запобігає їхньому надмірному енергоспоживанню. Застосунок має сучасні режими, такі як Aggressive Doze і Doze для Android Nougat та інших версій, і підходить як для рутованих, так і для не рутованих пристроїв.

Безкоштовна версія програми включає всі його функції, тоді як опціональна донат-версія коштує 2.99 долара для тих, хто хоче підтримати розробників.

GSam Battery Monitor не економить заряд акумулятора сам по собі, але надає інформацію про програми, які розряджають батарею, що дозволяє оптимізувати час роботи пристрою. Програма відображає дані про вимкнення, час вимкнення, процесор і дані датчиків.

Хоча з останніми версіями Android виникали деякі проблеми, використання команди ADB для надання GSam більш детальної статистики використання застосунків та інших елементів керування може вирішити усі складнощі.

Naptime – ще один застосунок для економії заряду акумулятора. Він покращує власний режим сну Android, роблячи його більш агресивним вимикаючи синхронізацію та інші функції, коли ваш телефон перебуває в неактивному стані.

Ця невеличка функція дає змогу економити заряд акумулятора і в першу чергу призначена для рутованих пристроїв, але є короткий посібник про те, як використовувати його на не рутованих ґаджетах Android.

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5. Стандартні рішення Android

Чимала кількість користувачів одразу кидаються шукати спеціальні програми для стеження за станом батареї. Однак вбудовані можливості Android перевершують більшість таких застосунків.

Режим глибокого сну, наприклад, активує режим гібернації, який дозволяє лише періодичну та пакетну синхронізацію, що значно зменшує розряд акумулятора.

Режим очікування програм обмежує використання даних програмами, які рідко використовуються, забезпечуючи додаткову економію.

Обидва режими в сучасних версіях Android увімкнено за замовчуванням, і ними не можна керувати. Якщо ви не використовуєте певні програми і залишаєте телефон на деякий час бездіяльним, ці режими автоматично активуються, що значно зменшує споживання заряду акумулятора.