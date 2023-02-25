24 Канал підготував перелік порад, які сьогодні є актуальними для кожного власника смартфона. Ви не вбережете батарею вашого ґаджета від втрати ємності, але цей процес можна суттєво сповільнити.

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Вчасно заряджайте смартфон

Більшість смартфонів мають літій-іонний акумулятор, який працює довше, якщо його регулярно заряджати. На відміну від нікелевих акумуляторів, які використовуються в старих телефонах, літій-іонні батареї найкраще працюють, якщо їхній рівень заряду перевищує 50 відсотків. Якщо постійно давати акумулятору повністю розряджатися, це може скоротити термін його служби і зменшити загальну ємність.

Якщо це станеться, вам доведеться ще частіше заряджати батарею, і її може вистачити, наприклад, лише на кілька годин до того, як знадобиться підзарядка.

Якщо ви залишаєте телефон підключеним до зарядного пристрою (коли він повністю заряджений) під час використання, це може призвести до скорочення терміну служби акумулятора, якщо ви робите це постійно.

Зменшіть навантаження на акумулятор

Телефон витрачає заряд акумулятора незалежно від того, що ви робите, але ви можете зменшити навантаження на нього, змінивши налаштування пристрою. Більшість смартфонів мають функцію автоматичного налаштування яскравості, яка регулює яскравість дисплея залежно від освітлення. Якщо ви зазвичай встановлюєте дисплей на повну яскравість, увімкніть цю опцію, щоб заощадити частину заряду акумулятора.

Вібрація також споживає чимало енергії, тому якщо вона вам не потрібна, вимкніть її. У налаштуваннях можна вимкнути вібрацію для певних функцій, наприклад, сповіщень, але залишити її ввімкненою для телефонних дзвінків і повідомлень.



Кілька важливих функцій допоможуть зберегти заряд акумулятора / Фото Unsplash

Деякі телефони мають режим енергозбереження, який дає змогу вимкнути з'єднання для передачі даних, коли екран вимкнено, або сповільнити використання процесора. Режим енергозбереження також може вимикати Bluetooth, вібрацію, GPS і синхронізацію, коли ви блокуєте екран. Доступні опції залежать від моделі телефону та налаштувань самого режиму.

Якщо ваш телефон має цей режим, увімкніть його, і ви побачите значне збільшення часу роботи від акумулятора.

Вимкніть все, що не використовуєте в конкретний момент

Якщо ви увімкнули служби визначення місцезнаходження для карт або GPS на своєму телефоні, пристрій перебуває в режимі сканування. Деякі сторонні програми, що визначають місцезнаходження, також роблять це.

Через це телефон швидко розряджається, особливо, якщо залишити служби визначення місцезнаходження постійно увімкненими. Щоб заощадити заряд акумулятора, вимкніть їх коли вони вам не потрібні.

Вимкніть застосунки, що працюють у фоновому режимі

Деякі програми працюють у фоновому режимі, поки ви їх не вимкнете. Ви можете навіть не знати про їх роботу, а вони витрачають ресурс акумулятора. У налаштуваннях смартфона можна знайти статистику використання акумулятора. Вона показує, які саме застосунки використовують найбільше заряду. У цьому ж меню їх можна вимкнути, тож, якщо це не важлива для роботи програма – вимкніть її, це суттєво зекономить вам заряд акумулятора. Також слід регулярно перевіряти це меню і закривати програми, якими ви не користуєтеся.

Багато смартфонів мають систему сповіщень, яка сповіщає вас про все – від нових текстових повідомлень до оновлень у соціальних мережах. Якщо ви увімкнули автоматичну синхронізацію для програм, електронної пошти та інших онлайн-акаунтів, постійний потік оновлень може швидко розрядити ваш акумулятор.

До речі, вимкніть сповіщення для програм та інших небажаних сервісів, щоб заощадити заряд акумулятора.

Вимкніть Wi-Fi та Bluetooth коли не користуєтеся ними

Багато громадських місць, включаючи ресторани, аеропорти та готелі, пропонують безкоштовний доступ до Інтернету через Wi-Fi. Це дуже зручно, адже можна переглядатися Instagram чи TikTok коли ви хочете, але це також сильно розряджає ваш акумулятор. Вмикайте Wi-Fi лише тоді, коли хочете вийти в Інтернет, і вимикайте його одразу після цього. Деякі моделі смартфонів дають змогу налаштувати автоматичне вимкнення Wi-Fi, якщо ви не користуєтеся інтернетом активно.



Вимкніть Wi-Fi та Bluetooth, якщо вони вам не потрібні / Фото Unsplash

Якщо ви користуєтеся Bluetooth-навушниками, то могли помітити, що батарея смартфона розряджається швидше. Bluetooth з'єднання вимагає додаткового живлення. Не залишайте Bluetooth увімкненим постійно і не забувайте вимикати його, коли закінчуєте користуватися навушниками. Цю дію також можна налаштувати на автоматичне вимкнення, якщо відсутнє підключення у деяких смартфонах.

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Підсумок

В міру постійно зростаючих сценаріїв використання смартфонів у нашому повсякденному житті, дуже важливо підтримувати їхню оптимальну роботу якомога довше. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете значно продовжити життя акумулятора смартфона, гарантуючи, що пристрій працюватиме довше.