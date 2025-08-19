Це рішення дозволить українцям отримати швидший та стабільніший інтернет, а також прискорить впровадження новітніх технологій у країні та наблизить її до цифрових стандартів ЄС, повідомили у Європейській Бізнес Асоціації, інформує 24 Канал.

Дивіться також Як виміряти швидкість інтернету вдома та на смартфоні

Чим Wi-Fi 6E кращий за попередні стандарти?

Рішення про впровадження нового стандарту ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Головна перевага Wi-Fi 6E – це використання нового діапазону радіочастот 6 ГГц (конкретно смуги 5945-6425 МГц). Попередні версії Wi-Fi працювали на частотах 2,4 ГГц та 5 ГГц, які сьогодні сильно перевантажені через велику кількість роутерів, смартфонів, ноутбуків та інших пристроїв.

Новий діапазон можна порівняти з новою, широкою автомагістраллю, на якій майже немає заторів. Це дозволяє уникнути перешкод від сусідніх мереж та інших приладів.

Технологія Wi-Fi 6E є розширенням стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax), який сам по собі пропонує значні переваги:

Вища ефективність у мережах з багатьма пристроями . Завдяки технології OFDMA роутер може одночасно обмінюватися даними з кількома пристроями, а не обслуговувати їх по черзі. Це суттєво зменшує затримки.

. Завдяки технології OFDMA роутер може одночасно обмінюватися даними з кількома пристроями, а не обслуговувати їх по черзі. Це суттєво зменшує затримки. Збільшена швидкість . Wi-Fi 6 забезпечує вищу пропускну здатність, що важливо для перегляду відео у 4К/8К, онлайн-ігор та швидкого завантаження файлів.

. Wi-Fi 6 забезпечує вищу пропускну здатність, що важливо для перегляду відео у 4К/8К, онлайн-ігор та швидкого завантаження файлів. Економія заряду батареї. Функція Target Wake Time (TWT) дозволяє пристроям (особливо смартфонам та гаджетам інтернету речей) переходити в режим сну та «прокидатися» лише тоді, коли їм потрібно отримати дані.

Wi-Fi 6E поєднує всі ці переваги Wi-Fi 6 з ексклюзивним доступом до чистого діапазону 6 ГГц. Це забезпечує максимальну швидкість, мінімальну затримку та стабільне з'єднання навіть у місцях з високою щільністю мереж, наприклад, у багатоквартирних будинках чи офісних центрах.

Впровадження цього стандарту є важливим кроком для цифрової трансформації України та її інтеграції в єдиний цифровий ринок ЄС.