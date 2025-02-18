Ось кілька ефективних рішень від 24 Каналу, які можуть вам допомогти у вирішенні поширених проблем з домашньою Wi-Fi-мережею.

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Перемістіть маршрутизатор

Розташування Wi-Fi роутера суттєво впливає на якість сигналу. Хоча порти та розетки можуть обмежувати можливості, краще уникати розміщення роутера за масивними меблями або всередині шаф. Якщо поставити пристрій на відкрите місце – це може покращити зв'язок.

Експерти рекомендують розміщувати маршрутизатор на піднесеному місці поблизу центру будинку, а не біля вікна або зовнішньої стіни. Можливо вам доведеться поекспериментувати з різними місцями розташування, але результат буде вартий зусиль, до того ж це може суттєво зекономити вам гроші.

Змініть канал маршрутизатора

Перевантаження мережі є поширеною проблемою в місцях великого скупчення людей, де кілька маршрутизаторів використовують одні й ті ж канали або частоти, що спричиняє перешкоди та непостійну швидкість. Тож в багатоквартирних будинках ця проблема може проявлятися особливо гостро.

Зміна налаштувань маршрутизатора для перемикання на менш перевантажений канал Wi-Fi може покращити продуктивність.

У мережі 2,4 ГГц канали 1 і 11 часто мають менший трафік порівняно з каналом 6 за замовчуванням.

Аналогічно, в мережі 5 ГГц перемикання з часто використовуваних каналів, таких як 36, 40, 44 і 48, на інші може зменшити перешкоди.

Інформацію про те, як змінити канал можна легко знайти у мережі, або ж вам може підказати ChatGPT, чи інший чат-бот.

Від'єднайте пристрої, що зменшують пропускну здатність

У багатьох будинках до Wi-Fi підключено більше пристроїв, ніж потрібно, зокрема старі смартфони, планшети та розумні розетки, які більше не використовуються.

Рекомендуємо перевірити сторінку адміністрування маршрутизатора та від'єднати непотрібні пристрої. Крім того, перевірка мережі на наявність невідомих або підозрілих з'єднань може запобігти несанкціонованому доступу, який теж впливає на швидкість.

Мінімізуйте перешкоди від інших пристроїв

Деякі побутові пристрої, такі як радіоняні, бездротові телефони та бездротові дверні дзвінки, працюють на частотах, подібних до Wi-Fi, і можуть порушувати сигнал. Тримайте маршрутизатор подалі від цих пристроїв або тимчасово вимкніть їх, щоб покращити зв'язок.

Якщо перешкоди не зникають, поекспериментуйте з розміщенням маршрутизатора або налаштуваннями частоти, щоб зменшити їхній вплив.

Розумно плануйте об'ємні завантаження

Перевантаження мережі має тенденцію досягати піку в певний час доби, коли багато користувачів одночасно дивляться Netflix, грають або працюють в інтернеті.

Тож якщо в планах завантаження нової гри на понад 100 гігабайтів, фільму, або іншого великого обсягу даних – краще перенести ці заняття на нічний час, коли мережею користується менше людей, або ж взагалі ніхто.

За можливості використовуйте дротове з'єднання

Для завдань, які вимагають стабільного та високошвидкісного з'єднання, таких як відеоконференції, онлайн-ігри або передача великих файлів, використання кабелю Ethernet може бути ефективною альтернативою.

Хоча довгі кабелі не завжди естетично виглядають, вони забезпечують пряме та надійне з'єднання, яке усуває коливання Wi-Fi. Якщо постійне дротове з'єднання не є можливим, кабелі Ethernet можна тимчасово використовувати для виконання певних завдань і зберігати подалі, коли вони не використовуються.

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Бездротовий інтернет пропонує зручність, але оптимізація його продуктивності може суттєво покращити роботу. Дотримуючись цих кроків, можна покращити зв'язок без додаткових витрат, забезпечивши більш плавну та надійну роботу в мережі.