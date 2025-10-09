Как в Ивано-Франковске будут действовать во время блэкаута?

В Ивано-Франковской общине во время блэкаутов возможны отключения газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на радио "Западный полюс".

Мэр города Руслан Марцинкив рассказал, что в таком случае в общине заработают пункты обогрева. Их обустроят в образовательных учреждениях, где будет возможность согреться, выпить чай, поспать.

Зима будет тяжелой. Худшее, что может случиться, – отключение газа. Если к отключению света мы готовы, то к отключению газа, наверняка, никто не готов. Такой сценарий вероятен, что будут отключать газ целыми микрорайонами. Ситуация сложная, однако мы имеем определенный сценарий,

– говорит Марцинкив.

Также в школах планируют поставить терминалы Starlink.

Каким областям больше всего угрожает блэкаут?

Под наибольшей угрозой находится примерно 100 – 120 километров вокруг линии соприкосновения и границы с Россией, сообщает 24 Канал.

Враг сейчас ежедневно наносит удары в этой зоне. Во многих регионах ситуация крайне сложная. В частности, оккупанты постоянно бьют по Сумской и Черниговской областях. Там достаточно сложно восстанавливать электроснабжение.

Россияне часто наносят удары по аварийным бригадам, осуществляющих восстановление. Высокие риски работы энергетиков на объектах. К сожалению, не может ничего помочь, кроме наращивания мощности ПВО. С другой стороны, в этих регионах недостаточно отработаны фортификации, подстанции. Видно, что защита практически отсутствует,

– подчеркнул эксперт.

Что известно о защите энергосистемы в Украине?