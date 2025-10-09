Как в Ивано-Франковске будут действовать во время блэкаута?
В Ивано-Франковской общине во время блэкаутов возможны отключения газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на радио "Западный полюс".
Мэр города Руслан Марцинкив рассказал, что в таком случае в общине заработают пункты обогрева. Их обустроят в образовательных учреждениях, где будет возможность согреться, выпить чай, поспать.
Зима будет тяжелой. Худшее, что может случиться, – отключение газа. Если к отключению света мы готовы, то к отключению газа, наверняка, никто не готов. Такой сценарий вероятен, что будут отключать газ целыми микрорайонами. Ситуация сложная, однако мы имеем определенный сценарий,
– говорит Марцинкив.
Также в школах планируют поставить терминалы Starlink.
Каким областям больше всего угрожает блэкаут?
Под наибольшей угрозой находится примерно 100 – 120 километров вокруг линии соприкосновения и границы с Россией, сообщает 24 Канал.
Враг сейчас ежедневно наносит удары в этой зоне. Во многих регионах ситуация крайне сложная. В частности, оккупанты постоянно бьют по Сумской и Черниговской областях. Там достаточно сложно восстанавливать электроснабжение.
Россияне часто наносят удары по аварийным бригадам, осуществляющих восстановление. Высокие риски работы энергетиков на объектах. К сожалению, не может ничего помочь, кроме наращивания мощности ПВО. С другой стороны, в этих регионах недостаточно отработаны фортификации, подстанции. Видно, что защита практически отсутствует,
– подчеркнул эксперт.
Что известно о защите энергосистемы в Украине?
В Украине предусмотрели парки резервных аккумуляторов для поддержки электросетей для предотвращения блэкаута. Они могут давать питание почти 600 тысячам домохозяйств. Они расположены в Киевской и Днепропетровской областях.
Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что Россия изменила тактику атак. Теперь ее целью стали новые объекты энергетики в прифронтовых регионах. В результате атак наблюдается обесточивание и введение графиков почасовых отключений в городах, таких как Чернигов, Славутич, Шостка, Нежин и Кривой Рог.
Отключение света зимой будут зависеть от частоты вражеских атак на энергетику Украины и скорости ее восстановления. Украина ведет переговоры с партнерами для уменьшения атак на энергетику путем ограничения поставок критических компонентов в Россию.