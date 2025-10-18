В етері 24 Каналу керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розібрав зустріч президентів та вказав на цікавий нюанс.

Яка цікава деталь у зустрічі Трампа та Зеленського?

Американці навмисно спекулювали на темі передачі Україні ракет Tomahawk. Як зазначив аналітик, це робилося для того, щоб змусити передусім росіян вийти форсовано на комунікацію, що Володимир Путін зробив у четвер, 16 жовтня. Диктатор сам ініціював телефонну розмову з президентом США.

Тому Tomahawk у нинішній період зіграли свою геополітичну роль. Звісно, в них може бути й військове завдання,

– зазначив Чаленко.

Однак попри сигнали з боку Путіна, Трамп під час зустрічі із Зеленським не сказав "ні" щодо передачі ракет Tomahawk. Проте було б дивно почути рішення щодо передачі Tomahawk до зустрічі з Путіним.

Очевидно, президент США вирішив не страшити Путіна рішенням, навіть відкладеним, щодо Tomahawk і, мабуть, чекатиме реакції кремлівського диктатора вже у спілкуванні в Угорщині.

Ще один важливий нюанс – зустріч Трампа й Зеленського відбувалася значно довше, ніж планувалася. Згідно з графіком на розмову відводилося всього 45 хвилин. Вона не була окремим заходом, а фактично була продовженням спілкування Зеленського з Трампом телефоном минулого тижня два рази.

Те, що зустріч тривала 2,5 години й затримала графік американського президента якраз свідчить про те, що йде дуже детальне пропрацювання подальших кроків,

– додав аналітик.

Україна не отримала всього чого хотіла саме зараз, але сподіваймося, що наші аргументації все ж таки були почуті Трампом. Київ не отримав жодного твердого "ні" на свої ініціативи – це найголовніше.

