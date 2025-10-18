В эфире 24 Канала руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко разобрал встречу президентов и указал на интересный нюанс.

Какая интересная деталь во встрече Трампа и Зеленского?

Американцы намеренно спекулировали на теме передачи Украине ракет Tomahawk. Как отметил аналитик, это делалось для того, чтобы заставить прежде всего россиян выйти форсировано на коммуникацию, что Владимир Путин сделал в четверг, 16 октября. Диктатор сам инициировал телефонный разговор с президентом США.

Поэтому Tomahawk в нынешний период сыграли свою геополитическую роль. Конечно, у них может быть и военное задание,

– отметил Чаленко.

Однако несмотря на сигналы со стороны Путина, Трамп во время встречи с Зеленским не сказал "нет" относительно передачи ракет Tomahawk. Однако было бы странно услышать решение о передаче Tomahawk до встречи с Путиным.

Очевидно, президент США решил не пугать Путина решением, даже отложенным, по Tomahawk и, видимо, будет ждать реакции кремлевского диктатора уже в общении в Венгрии.

Еще один важный нюанс – встреча Трампа и Зеленского происходила значительно дольше, чем планировалась. Согласно графику на разговор отводилось всего 45 минут. Она не была отдельным мероприятием, а фактически была продолжением общения Зеленского с Трампом по телефону на прошлой неделе два раза.

То, что встреча длилась 2,5 часа и задержала график американского президента как раз свидетельствует о том, что идет очень детальная проработка дальнейших шагов,

– добавил аналитик.

Украина не получила всего чего хотела именно сейчас, но надеемся, что наши аргументации все же были услышаны Трампом. Киев не получил ни одного твердого "нет" на свои инициативы – это самое главное.

