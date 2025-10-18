Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после визита в Белый дом 17 октября.
Что сказал президент Украины?
После разговора с президентом США 17 октября украинского лидера спросили, чего, по его мнению, Путин хочет добиться от встречи с Трампом в Будапеште, и не стремится ли российский диктатор просто потянуть время.
Владимир Зеленский подчеркнул, что перспектива появления у Украины "Томагавков" вызывает у России страх, потому что это мощное оружие.
Они знают, какое у нас оружие, и понимают, что в сочетании с "Томагавками", на что мы способны,
– заявил президент.
Также украинского лидера спросили, покидает ли он Вашингтон с большим оптимизмом относительно того, что Украина получит "Томагавки".
"Я реалист", – ответил Зеленский.
Что Трамп говорит о предоставлении Украине ракет Tomahawk?
Два источника, информированных о встрече, считают, что Дональд Трамп дал понять, что его приоритетом теперь является дипломатия, и предоставление Tomahawk может ее подорвать. По мнению источников, сейчас Трамп не намерен предоставить Украине дальнобойные ракеты.
В свою очередь, дипломат Владимир Огрызко в эфире дипломат Владимир Огрызко 24 Канала заметил, что все, что происходило с риторикой США за последнее время, демонстрировало, что Украина может получить ракеты Tomahawk. Это и заявления самого Трампа, и его представителей.
Впрочем, для Трампа очень важны экономические связи с Россией, ведь там абсолютно нет конкуренции. Если Путин сделает президенту США какое-то выгодное предложение, то нельзя исключать, что он согласится.