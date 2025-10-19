Наразі українцям доведеться продовжувати захищатися, використовуючи свої нинішні можливості та запаси. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes.

Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Якою виявилася зустріч Зеленського та Трампа?

Після саміту в Білому домі Зеленський заявив журналістам, що, на його думку, він і Трамп "починають розуміти один одного". Окрім того, американський президент нібито починає усвідомлювати "більше деталей війни".

Однак, зрештою, українці не отримали далекобійної зброї 17 жовтня. Натомість їм доведеться зачекати, як розвиватимуться події після зустрічі Трампа з Путіним, перш ніж США вирішать щодо нової військової допомоги.

Цікаво! Ексклюзивно для 24 Каналу політолог Микола Давидюк зауважив, що дзвінок Путіна був справжньою "спецоперацією" Кремля, аби спробувати вплинути на рішення США щодо ракет.

У Forbes також наголосили, що американські спроби посередництва так і не призвели до тривалого миру. Російського диктатора не збентежили неодноразові погрози санкціями та ультиматуми Трампа, а переговори зайшли в глухий кут.

Наразі спроби США покласти край війні Росії в Україні не зупинили Путіна. Навпаки, Росія продовжує завдавати ударів безпілотниками та ракетами по всій території України,

– зазначають журналісти.

Відсутність достатньої оборонної підтримки України зміцнює впевненість диктатора в безкарності, знижує мотивацію Росії до переговорів і сприяє продовженню війни.

Чим завершилися перемовини в Білому домі?