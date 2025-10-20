Будут ли графики отключения света в Украине?

О состоянии энергосистемы и ймовирн отключения рассказал председатель Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире марафона "Единые новости", передает 24 Канал.

Смотрите также Разнотипные ракеты и "ульи" БпЛА: как Россия истощает ПВО, атакуя энергетику

По словам Виталия Зайченко, сейчас в Украине нет графика почасовых отключений света, однако риск их возвращения существует до завершения войны. Украинской энергосистеме несмотря на это не хватает мощности.

Происходит импорт каждый день, но этот импорт является недостаточным. Сейчас введены графики ограничения мощности с 16:00 до 22:00 для промышленных предприятий, потому что мощности еще не хватает после российских ударов,

– рассказал Зайченко.

Какие виды отключений света существуют?

Применение различных графиков отключений зависит от потребности в ремонтах, оборудования, а также необходимости стабилизации энергосистемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Отключения бывают нескольких типов:

Аварийные – экстренные или локальные (в случае системных аварий или повреждения в результате обстрелов).

В таких случаях применяются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП).

Стабилизационные (почасовые) – это уже графики почасовых отключений (ГПО).

Их применяют в случае, когда есть пиковые нагрузки и потребность сбалансировании энергосистемы.

Плановые (для плановых ремонтов) – о таких отключениях оператор системы распределения заранее предупреждает потребителей.

Что известно о подготовке Украины к зиме?