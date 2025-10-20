Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК і "Думську".
Дивіться також Україна завчасно знає про підготовку Росії до ударів по енергетиці, – ГУР
Що відомо про аварію в Одесі увечері 20 жовтня?
В ДТЕК писали, що мова про частину Приморського та Київського районів міста.
Сьогодні, 20 жовтня, о 19:55 сталася локальна аварійна ситуація на обладнанні. Енергетики вже працюють на місці, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та відновити світло,
– написали вони.
Але кореспонденти "Думської" інформували про пожежу в Одесі.
Сильний дим валить з території підстанції, на місці вже працюють кілька пожежних розрахунків,
– ідеться в статті.
Кадри пожежі в Одесі: дивіться відео
В яких містах немає світла увечері 20 жовтня?
Проблеми є і в Чернігові. Кореспонденти Суспільного повідомили про знеструмлення в різних районах міста.
Славутицька міськрада написала, що на рівні Чернігівського регіону відбулось автоматичне знеструмлення, а енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
За повідомленням Чернігівської РВА, в низці населених пунктів відсутнє електропостачання внаслідок влучання ворожого БпЛА в енергетичний об'єкт. В одній із громад зафіксували пошкодження критичної інфраструктури.
В Чернігівобленерго вказали, що північна частина Чернігівщини без світла. Причиною є чергова атака на енергосистему області.
Згодом офіційно повідомили, що ворог ударив по Славутичу на Чернігівщині. Є влучання в об'єкт енергетики. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання, а садочки та школи з теплом.
Проте водоканал переводять на резервне живлення, заявила місцева влада. Чернігівводоканал закликав негайно зробити запас питної води, адже в найближчий час можливе тимчасове припинення водопостачання в обласному центрі.
Іще зникло світло на Харківщині – в частині Ізюма. Причини поки не відомі. Водночас є перебої з водопостачанням через відсутність електроенергії, про що офіційно заявили в МВА.