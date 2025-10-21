Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

Какие последствия атаки врага?

Во время обстрела российские оккупанты целились в критическую инфраструктуру Черкасской области. Силы ПВО отбили часть атак, обезвредив 3 вражеских БпЛА.

В Смелянской тергромаде обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов без света,

– объяснил Табурец.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели ликвидировали пожары на объекте. По предварительным данным, есть последствия и для жилой инфраструктуры.

Продолжается обследование, все соответствующие службы работают на месте.

Российские обстрелы Украины: что известно?