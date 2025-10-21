Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.
Какие последствия атаки врага?
Во время обстрела российские оккупанты целились в критическую инфраструктуру Черкасской области. Силы ПВО отбили часть атак, обезвредив 3 вражеских БпЛА.
В Смелянской тергромаде обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов без света,
– объяснил Табурец.
К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели ликвидировали пожары на объекте. По предварительным данным, есть последствия и для жилой инфраструктуры.
Продолжается обследование, все соответствующие службы работают на месте.
Российские обстрелы Украины: что известно?
Вечером 20 октября российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговской области. "Черниговводоканал" обратился к жителям Чернигова и попросил немедленно сделать запас питьевой воды. Там отметили, что в ближайшее время возможно временное прекращение водоснабжения.
Уже на следующий день стало известно о обесточивании водоканала в Чернигове. Объекты запускаются от альтернативных источников питания, вода подается с давлением на нижние этажи, а также организован подвоз воды и открытые водопроводные колонки.
Кроме того, в ночь на 21 октября российские военные обстреляли ряд регионов Украины, привлекая ударные дроны-камикадзе.