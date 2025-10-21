Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

Дивіться також Герасимов бреше Путіну: військовий експерт проаналізував можливості росіян для великих наступів

Які наслідки атаки ворога?

Під час обстрілу російські окупанти цілили у критичну інфраструктуру Черкащини. Сили ППО відбили частину атак, знешкодивши 3 ворожі БпЛА.

У Смілянській тергромаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів без світла,

– пояснив Табурець.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. За попередніми даними, є наслідки й для житлової інфраструктури.

Триває обстеження, усі відповідні служби працюють на місці.

Російські обстріли України: що відомо?