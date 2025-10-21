Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", военный эксперт Павел Лакийчук отметил в эфире 24 Канала, что главный удар сосредоточен на Покровском направлении, куда россияне стягивают элитные штурмовые подразделения со всей страны. Он убежден, что пока россияне не возьмут Покровско-Мирноградскую агломерацию, дальнейшее наступление остается невозможным.

Удастся ли россиянам реализовать осеннюю операцию?

Военный эксперт отметил, что Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов систематически врет Путину относительно реальных перспектив российской армии. Летнее наступление россиян потерпело полный провал: ресурсы потрачены, а стратегические цели не достигнуты.

Интрига заключалась в том, что на осень планировалась стратегическая операция. Формально это продолжение предыдущей кампании, но фактически – абсолютно новая операция с перечисленными ресурсами и обновленным таймингом.

Россияне планировали изменить направления главных ударов и сузить фронт наступления, однако за последние недели стало очевидно: существенных изменений в стратегии не предвидится. Они лишь смещают сроки, перенося невыполненные задачи. Не выполнили тогда – не выполнят и сейчас,

– объяснил Лакийчук.

Основным направлением и главным ударом остается Донецкая область, а именно Покровское направление. Пока россияне не захватят Покровско-Мирноградскую агломерацию, их боевые действия на направлении Константиновка – Дружковка – Краматорск будут оставаться осложненными.

Выступ в сторону Дружковки, который врагу удалось создать, сейчас интенсивно громят Силы обороны. Ситуация там сложная: враг пытается закрепиться и удержаться.

Почему россияне стягивают боевые бригады в Донецкую область?

Кроме 51-й армии, которая осуществляла прорыв к северу от Покровска (это бывший первый армейский корпус так называемой "ДНР"), по словам эксперта, туда подтягиваются дополнительные силы.

"Путин не жалеет своих солдат. Его генералы и офицеры не жалеют ни мобилизованных россиян, ни тех, кого удалось найти на оккупированных территориях. Эту армию они методично стирают в пыль", – подчеркнул Лакийчук.

Туда подтягивается 8-я армия, которая действует на северном фланге Константиновского направления. Также бросают в бой бригады морской пехоты, которые были переброшены сначала с Курского, затем с Сумского направлений.

После фактического прекращения активной фазы на этом участке эти подразделения перебросили на юг для пополнения и восстановления боевого потенциала. Сейчас на Покровское направление, к северу от Покровска, они поочередно вводят в бой свои подразделения.

Мы слышали об их механизированных штурмах – они действительно там есть. Это уже фирменный знак россиян: как они сжигают собственную технику. Туда же концентрируют бригаду Северного флота, 40 бригаду с Камчатки. Все это – наиболее подготовленные к наступательным действиям подразделения, заточенные именно под штурмовые операции,

– подытожил эксперт.

Что известно о наступательных действиях россиян возле Покровска?