Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что еще весной 2025 года разведка Украины сообщала, что Россия готовится к серьезным массированным атакам по нашей гражданской инфраструктуре. Кремль пытался замаскировать такие действия под якобы костер к переговорам.

Смотрите также "Гром-Е1", атакующий уже на 200 километров: что за гибрид КАБа и ракеты, которыми Россия ударила по Полтавщине

Какие действия в отношении Украины планировала Россия?

Сергей Кузан отметил, что несмотря на старания противника скрыть свои намерения, Украине было известно, что Россия значительно увеличила производство беспилотников и дронов-имитаторов. Кроме того, Кремль пытался накопить много ракет.

Это все свидетельствовало о планах врага увеличить обстрелы в ноябре – декабре 2025 года, чтобы сломать нашу волю. Но состоялась самая выдающаяся операция "Паутина". Она кратно уменьшила пусковые возможности врага,

– сказал он.

Российская стратегическая авиация была платформой для запусков основных вражеских ракет. Оккупанты терроризировали ими Украину, но сейчас уже не могут одновременно поднимать в небо, как это было раньше, например 14 бортов, чтобы запускать примерно сотню ракет.

Напомним. СБУ провела операцию под названием "Паутина". Она привела к масштабным последствиям на территории России. Украинские силы использовали беспилотники, которые уничтожили примерно 41 российский самолет стратегической авиации. Во время операции дроны атаковали 4 военные аэродромы врага.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества добавил, что у противника, к сожалению, еще есть возможности использовать дроны, ведь российские заводы пока способны изготавливать сотни единиц этого оружия. Поэтому сейчас остается важная задача готовиться и противодействовать работе вражеских беспилотников.

Украине и партнерам необходимо увеличивать производство дронов-перехватчиков, активно проводить обучение, укомплектование и оснащение всех команд, которые противодействуют таким угрозам.

Атаки России по Украине: последние новости