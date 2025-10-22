Загалом 433 повітряних цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також "Діти перелякалися": під час нічної атаки було пошкоджено будинок нардепки Стефанишиної
У ніч на 22 жовтня Росія вкотре масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилося 10 українських областей.
Загалом 433 повітряних цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також "Діти перелякалися": під час нічної атаки було пошкоджено будинок нардепки Стефанишиної