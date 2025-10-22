Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ольгу Стефанишину.

Стефанишина розповіла подробиці удару

Ольга Стефанішина розповіла, що уламок російського "Шахеда" влучив у її будинок на Русанівці в Києві. За її словами, уламок потрапив у нежитлову частину будівлі, тому ніхто не постраждав.

Під час вибуху Стефанишина перебувала у ванній разом із дітьми – було дуже гучно.

Діти перелякалися, але не сильно. Я, як завжди в такі моменти, замовляла в Інтернеті щось хороше. Це мій метод справлятися зі стресом. Цього разу це нова книга Халеда Госсейні,

– йдеться в дописі посадовиці.

Стефанишина також повідомила, що у квартирі наразі є вода й електрика, а допомоги її родина не потребує.

Життя в Києві як воно є,

– написана вона.

Уламок дрона влучив у будинок Стефанишиної / Фото: Ольга Стефанишина

Нагадаємо, Ольга Стефанишина є народною депутаткою Верховної Ради IX скликання від партії "Голос". У 2018 – 2019 роках вона також була заступницею міністра охорони здоров'я та координувала виконання євроінтеграційних зобов'язань України у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинацію та громадське здоров'я.

