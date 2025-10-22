Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ольгу Стефанишину.
Читайте також Летіли "Іскандери", "Кинджали" та "Шахеди": карта руху цілей під час удару по енергетиці
Стефанишина розповіла подробиці удару
Ольга Стефанішина розповіла, що уламок російського "Шахеда" влучив у її будинок на Русанівці в Києві. За її словами, уламок потрапив у нежитлову частину будівлі, тому ніхто не постраждав.
Під час вибуху Стефанишина перебувала у ванній разом із дітьми – було дуже гучно.
Діти перелякалися, але не сильно. Я, як завжди в такі моменти, замовляла в Інтернеті щось хороше. Це мій метод справлятися зі стресом. Цього разу це нова книга Халеда Госсейні,
– йдеться в дописі посадовиці.
Стефанишина також повідомила, що у квартирі наразі є вода й електрика, а допомоги її родина не потребує.
Життя в Києві як воно є,
– написана вона.
Уламок дрона влучив у будинок Стефанишиної / Фото: Ольга Стефанишина
Нагадаємо, Ольга Стефанишина є народною депутаткою Верховної Ради IX скликання від партії "Голос". У 2018 – 2019 роках вона також була заступницею міністра охорони здоров'я та координувала виконання євроінтеграційних зобов'язань України у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинацію та громадське здоров'я.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Які наслідки масованої атаки 22 жовтня?
Вночі 22 жовтня російські війська атакували балістикою та дронами 10 областей України. Під ударами вчергове опинилися енергооб'єкти та житлові будинки.
У кількох містах спалахнули пожежі, зокрема в Запоріжжі та Києві. Відомо про понад 20 постраждалих, серед них діти. Шістьох людей, включно з двома дітьми, вбила цієї ночі Росія.
Внаслідок атаки у столиці ввели екстрені відключення електроенергії. У ДТЕК повідомляють, що світло у киян з'явиться близько 20:00.