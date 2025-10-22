Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ольгу Стефанишину.
Читайте также Летели "Искандеры", "Кинжалы" и "Шахеды": карта движения целей во время удара по энергетике
Стефанишина рассказала подробности удара
Ольга Стефанишина рассказала, что обломок российского "Шахеда" попал в ее дом на Русановке в Киеве. По ее словам, обломок попал в нежилую часть здания, поэтому никто не пострадал.
Во время взрыва Стефанишина находилась в ванной вместе с детьми – было очень громко.
Дети перепугались, но не сильно. Я, как всегда в такие моменты, заказывала в интернете что-то хорошее. Это мой метод справляться со стрессом. На этот раз это новая книга Халеда Хоссейни,
– говорится в публикации чиновницы.
Стефанишина также сообщила, что в квартире сейчас есть вода и электричество, а в помощи ее семья не нуждается.
Жизнь в Киеве как она есть,
– написана она.
Обломок дрона попал в дом Стефанишиной / Фото: Ольга Стефанишина
Напомним, Ольга Стефанишина является народной депутаткой Верховной Рады IX созыва от партии "Голос". В 2018 – 2019 годах она также была заместителем министра здравоохранения и координировала выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинацию и общественное здоровье.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Какие последствия массированной атаки 22 октября?
Ночью 22 октября российские войска атаковали баллистикой и дронами 10 областей Украины. Под ударами в очередной раз оказались энергообъекты и жилые дома.
В нескольких городах вспыхнули пожары, в частности в Запорожье и Киеве. Известно о более 20 пострадавших, среди них дети. Шестерых людей, включая двух детей, убила этой ночью Россия.
В результате атаки в столице ввели экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК сообщают, что свет у киевлян появится около 20:00.