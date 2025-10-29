На Черниговщине и в ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Чернигове?
В 21:20 Воздушные силы предупредили о вражеском БПЛА в районе Чернигова. Военные призвали горожан пройти в укрытие.
В 22:05 в Чернигове раздался взрыв.
Глава ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Жертв среди людей нет.
Заметим, что к вечеру было громко и в Запорожье. Этот город противник атаковал управляемыми авиабомбами.
Также мониторинговые каналы предупреждают о возможном ракетном обстреле ночью. Однако пока признаков подготовки врага к атаке ракетами нет. Его стратегическая авиация пока не активна.
Какие последствия российских обстрелов Черниговщины?
- 27 октября оккупанты атаковали энергосистему области, в результате чего был поврежден один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе. Без света остались десятки тысяч потребителей. оккупанты не позволяли энергетикам начать восстановительные работы, постоянно запуская дроны.
- 26 октября российские войска нанесли удары дронами по объектам транспортной инфраструктуры на Черниговщине, что привело к отмене железнодорожного сообщения.
- 21 октября вражеская армия атаковала Новгород-Северский, нанеся около 20 ударов беспилотниками, что привело к гибели 4 человек и ранению 10 человек.