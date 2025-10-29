На Черниговщине и в ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Чернигове?

В 21:20 Воздушные силы предупредили о вражеском БПЛА в районе Чернигова. Военные призвали горожан пройти в укрытие.

В 22:05 в Чернигове раздался взрыв.

Глава ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Жертв среди людей нет.

Заметим, что к вечеру было громко и в Запорожье. Этот город противник атаковал управляемыми авиабомбами.

Также мониторинговые каналы предупреждают о возможном ракетном обстреле ночью. Однако пока признаков подготовки врага к атаке ракетами нет. Его стратегическая авиация пока не активна.

Какие последствия российских обстрелов Черниговщины?