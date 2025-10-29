На Чернігівщині та у кількох інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників, передає 24 Канал.

Дивіться також КАБи несуть смерть і руйнування: що це за зброя і чому долітають вже до Одещини та Полтавщини

Що відомо про вибухи у Чернігові?

О 21:20 Повітряні сили попередили про ворожий БпЛА у районі Чернігова. Військові закликали містян пройти в укриття.

О 22:05 у Чернігові пролунав вибух.

Очільник МВА Дмитро Брижинський повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Жертв серед людей немає.

Зауважимо, що надвечір було гучно і у Запоріжжі. Це місто противник атакував керованими авіабомбами.

Також моніторингові канали попереджають про можливий ракетний обстріл уночі. Однак наразі ознак підготовки ворога до атаки ракетами немає. Його стратегічна авіація поки не активна.

Які наслідки російських обстрілів Чернігівщини?