Під вогонь окупантів потрапили понад 10 областей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на президента України.

Що сказав Зеленський про атаку?

Росія завдала масованого удару по Україні в четвер, 30 жовтня. За словами Зеленського, ворог застосував понад 650 різних дронів і більш ніж 50 ракет.

Окупанти били по українцях також балістикою та запускали цілі з авіації. Частину цілей збили сили ППО, але, на жаль, є й влучання.

Загалом атакою охоплено такі області: Вінницька, Київська, Миколаївська, Черкаська, Полтавська, Дніпровська, Чернігівська, Сумська, Івано‑Франківська, Львівська та інші.

Зеленський показав наслідки терору 30 жовтня / Фото ДСНС

У регіонах тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці повертають електро- та водопостачання споживачам.

Росія продовжує терористичну війну проти життя, і важливо, щоб кожна така підла атака по цивільних поверталась у Росію конкретними наслідками – санкціями й реальним тиском,

– наголоси лідер України.

Президент закликав бити, зокрема санкціями, по нафтогазовій галузі та фінансам ворога. Зеленський розраховує на кроки США, ЄС та країн G7.

Які наслідки атаки 30 жовтня?