Окупанти застосували ударні дрони, ракети повітряного, морського і наземного базування. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

Дивіться також Монітори писали, що російські ракети залетіли до Молдови: що кажуть у Кишиневі

У чому особливість атаки 30 жовтня?

За словами військового, приблизно такий удар – і за характером, і за цілями – був 5 жовтня.

Цього разу практично всю номенклатуру озброєння противник застосував,

– заявив Ігнат.

Протиповітряна оборона мала доволі непросте завдання. Велике навантаження було як на людей, так і на техніку. Але, зрештою, захисникам вдалося знешкодити понад 600 цілей. Це, каже полковник, надзвичайно серйозний результат.

На жаль, оборонцям неба не вдається перехоплювати балістичні ракети там, де немає відповідних систем. На сьогодні протидіяти балістиці можуть ЗРК Patriot.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог запустив 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та 5 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23.

Авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу назвав атаку 30 жовтня, імовірно, найпотужнішою за весь час війни. Окупанти застосували всі засоби ураження, які мали під рукою.

Які наслідки ворожої атаки на Україну 30 жовтня?