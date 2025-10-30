Основна мета ударів – це знищення української енергетики. Це в ефірі 24 Каналу зауважив експерт з авіації Костянтин Криволап.

Чому ця атака найпотужніша?

Костянтин Криволап зазначив, що окупанти залучили для атаки, зокрема, літаки Ту-95, які зараз не можуть нести понад 4 ракети. Ракет Х-101 було приблизно 30. Загалом Росія накопичувала усе необхідне для цих ударів.

Ймовірно, ця атака найпотужніша, яка була і за кількістю "Шахедів", і за кількістю ракет, які були залучені, асортиментом цих ракет. Тому що я тут не бачу ракет, які не застосовувались,

– підкреслив він.

Ракети Х-59, Х-69 були використані. Також протирадіолокаційна ракета Х-31П, "Кабір", "Кинджали", "Іскандери". Тобто види озброєння, які можна було, Росія фактично застосувала.

Зокрема, росіяни били по Ладижину Вінницької області, де розташована велика ТЕЦ. У Ладижині зараз суттєві проблеми з водопостачанням, немає електроенергії. Там досить серйозна ситуація.

Основна мета – це знищення енергетики. Путін зі своїми ракетними військами роблять все для того, щоб залишити нас не стільки без електроенергії, скільки без тепла. Думаю, з електроенергією якось буде, але з теплом будуть серйозні проблеми,

– сказав авіаексперт.

Що відомо про атаку 30 жовтня?